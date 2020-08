Edward Gal neemt Glock’s Toto Jr mee naar NK Dressuur

Doordat het debuut van Edward Gal en Glock's Toto Jr (Totilas x Desperados) vorige maand in Schijndel onaangekondigd was, hebben velen dat gemist. Ze reden toen bij hun allereerste wedstrijd naar de topscore van bijna 80% in de Grand Prix. De volgende start is wel aangekondigd: het duo komt aan de start op het NK Dressuur dat van 17 tot en met 20 september in Ermelo wordt verreden.