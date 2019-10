Edward Gal over Total US in NRC: ‘hij kan nog beter worden dan Totilas’

Tot nu toe heeft Edward Gal geweigerd om te praten over zijn once-in-a-lifetime paard Totilas in de media. Voor NRC maakte hij een uitzondering. Misschien ook wel omdat once-in-a-lifetimet iets minder opgaat, in zoon Total US (v. Totilas) denkt hij een nóg beter paard te hebben vertelt hij in een interview. "Mijn gevoel zegt dat hij nog beter kan worden dan zijn vader."

“De meeste paarden blinken uit op onderdelen. Piaffe, passage, galop of stappen. Glock’s Total US kan, ik durf het bijna niet te zeggen, álles. Zijn manier van lopen is heel speciaal en hij heeft een tomeloze energie, hij blijft altijd voor je gaan. Het zal, schat ik, anderhalf jaar duren voordat hij al die oefeningen aan elkaar kan rijden. En daarna heeft hij nog een paar jaar nodig om te groeien in de wedstrijdsport”, zegt Gal in het interview met Danielle Pinedo.

Weerzien met Totilas

Pinedo, die in de zaterdagkrant van NRC een studie maakte van de Totilas-nafok, vroeg Gal ook naar het weerzien met Totilas in Den Bosch. ‘Bij het weerzien met Totilas in Den Bosch oogde u aangedaan. Verzachten zijn nakomelingen de pijn?’ Edward Gal zucht. “Ach … Het is al zó’n tijd geleden …”Dat is weggeëbt?, vraagt Pinedo. “Misschien wel.”

Rustig voorbereiden

Over de toekomst met Glock’s Total US zegt Gal: “Hij is pas zeven en ik denk dat het nuttig is volgend jaar wat wedstrijden in de Prix St. Georges met hem te rijden. Hij moet nog wennen aan de ring. Is wat kijkerig en druk. Ook met reizen moet hij meer ervaring krijgen.” Als Total US het goed doet in de Lichte Tour brengt Gal hem in 2021 waarschijnlijk uit in de Grand Prix. “Maar pin me er niet op vast, hè. Het moet safe zijn en mijn lat ligt hoog.”

Toto volgend jaar in Grand Prix

Bij Glock’s Toto jr, die een jaar ouder is, denkt Gal dat het sneller gaat. Die hoopt Gal volgend jaar al Grand Prix te starten. Ook daar ligt de lat hoog. “Ik vergelijk alles wat deze twee paarden doen automatisch met wat Totilas heeft gedaan.”

Bron: NRC