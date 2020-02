Edward Gal doneerde ten behoeve van de branden in Australië een schaalmodel van Totilas. Via de Facebook-pagina Equestrian Fundraising for Fire Relief kon er op het item geboden worden. Na een flink biedduel, waarin ook Nicole Werner mee bood, had Fajer B. Al-Sabah de langste adem. Zij kocht het beeld voor 3.000 Australische dollar (1.842 euro).