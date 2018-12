Geen London Olympia voor Glock’s Zonik

Edward Gal zou volgende week met Glock's Zonik aan de start verschijnen op de prestigieuze London Olympia Horseshow. "Het is jammer om mee te delen, maar Edward en Zonik doen niet mee in Olympia. Zonik heeft koorts.", schrijft Glock Horse Performance Centre.

“Glock’s Zonik at niet echt vandaag en in de avond kreeg hij koorts. Daarom hebben wij besloten om London Olympia te cancelen, omdat wij geen risico’s willen lopen met de lange reis. We zijn erg verdrietig, maar het welzijn van het paard komt op de eerste plaats. Wij willen de andere ruiters succes wensen”, voegt GHPC tot slot toe op haar Facebookpagina.

Dujardin

Hiermee mist London Olympia Horseshow twee smaakmakers. Ook de plaatselijke favorieten Charlotte Dujardin en Mount st. John Freestyle moesten verstek laten gaan. De Fidermark I-dochter is herstellende van een lichte verkoudheid. Dujardin komt wel aan start met de Diamond Hit-zoon Hawtins Delicato.

Bron: Horses.nl/Facebook