Glock’s Total US naar dressuuravond Outdoor Gelderland

Het repertoire van de Anemone Horsetrucks Dressage Night was al indrukwekkend, maar voor zaterdagavond is daar nog een ster aan toegevoegd. Edward Gal en Hans Peter Minderhoud hebben vandaag laten weten welk paard ze meebrengen voor hun clinic. Het gaat om Glock’s Total US, die dit voorjaar ontzettend veel indruk maakte op het KNHS Trainersseminar en vervolgens op de KWPN Hengstenkeuring.

Total U.S. trok alle ogen naar zich toe tijdens de ‘Black Magic show’ op de KWPN-hengstenkeuring eerder dit jaar. Er werd nog lang nagepraat over de winnaar van de Pavo Cup 2018, de nationale kampioenschappen voor jonge KWPN-dressuurpaarden. Total US heeft alles in zich om het toekomstige kampioenschapspaard van Edward Gal te gaan worden. Hoe ver ze al in de training zijn, laat het duo op zaterdag zien. Daarbij zorgt Hans Peter Minderhoud voor tekst en uitleg.

Bijna uitverkocht

De tribunetickets voor het dressuurgala zijn bijna uitverkocht, niet onverwacht gezien de leerzame en mooie clinics door de GLOCK-ruiters, Anky van Grunsven en Emmelie Scholtens op het programma, de shows met prachtige hengsten, de familie battle en de veulenveiling van dressuurveulens.



Bron: Persbericht