Glock’s Toto Jr. is FEI Paard van de Maand

De FEI heeft het Nederlandse toptalent Glock's Toto Jr. (Totilas x Desperados FRH) in het zonnetje gezet als Paard van de Maand. Met Edward Gal in het zadel danste Glock's Toto Jr. dit jaar - precies tien jaar nadat zijn legendarische vader goud won op de Wereldruiterspelen in Kentucky - naar de Nederlandse titel. "Het is misschien wat gewaagd om te zeggen, maar ik heb het gevoel dat Glock's Toto Jr. nóg beter kan worden dan zijn vader."

In het eerbetoon aan de zwarte hengst blikt de FEI terug op zijn carrière. Op driejarige leeftijd werd Glock’s Toto Jr. in Hannover goedgekeurd voor de dekdienst en was daarmee de eerste goedgekeurde zoon van Totilas. Hij werd op de veiling voor 100.000 euro aangeschaft door Glock Horse Performance Center.

Vliegende start

Met Marieke van der Putten in het zadel maakte Toto Jr. een vliegende start in de dressuursport. Samen wonnen ze onder andere de Pavo Cup-finale en waren uiterst succesvol in de KWPN Hengstencompetitie. Daarna nam Gal plaats in het zadel. De rest van het verhaal is geschiedenis.

Bron: FEI