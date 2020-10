Lingh overleden

Lingh (Flemmingh x Columbus), het paard waarmee Edward Gal zijn eerste internationale kampioenschappen reed, is overleden. De KWPN-goedgekeurde hengst is 27 jaar oud geworden.

In 2002 vormden Edward Gal en Lingh dé verrassing van het Nederlands kampioenschap in de Lichte Tour, waar ze de titel grepen. Daarna groeiden Gal en de hengst door tot de internationale top en boekten talrijke successen. Samen vertegenwoordigden ze Nederland in 2006 op de Wereldruiterspelen in Aken en werden datzelfde jaar tweede op de FEI Wereldbekerfinale in Las Vegas.

Geen Athene

In 2004 stuurde Gal de hengst naar de Nederlandse titel en kwalificeerde zich voor de Olympische Spelen in Athene, maar moest dat aan zijn voorbij laten gaan, omdat Lingh zich blesseerde. Het jaar daarop kwam er een einde aan de succesvolle carrière van het duo. Lingh werd verkocht naar Florida, waar hij zijn sportcarrière vervolgde onder het zadel van Karin Offield.

Fokkerij

Lingh tekende voor het vaderschap van een aantal Grand Prix-paarden, waaronder Clingh (mv. Little Rock) van Joseph Sandven, Cocksdorp Texel (mv. Democraat) van Lotje Schoots en Bubblingh (mv. Picandt) van Richard Davison. Hij heeft drie goedgekeurde zonen, waaronder FBW Löwenherz (mv. Wolkentanz I).

Bron: Horses.nl/GHPC