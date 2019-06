Nederland aan kop, Zonik, Desperado én Avanti naar PR’s

Als Nederland de vorm die vandaag werd getoond in Geesteren kan vasthouden, ligt een teammedaille op de Europese Kampioenschappen toch misschien dichter bij dan gedacht. Nadat Zephyr (v. Jazz) onder Adelinde Cornelissen eerder vandaag in de driester al naar een persoonlijk record liep, deden MDH Avanti N.O.P. (v. United) met Anne Meulendijks (74,326%), Desperado (v. Vivaldi) met Emmelie Scholtens (75,913%, hoger dan Apache internationaal ooit scoorde in de GP) en een opvallend fris en fruitige Glock's Zonik (v. Blue Hors Zack) met Edward Gal (78,304%). Met die score won Gal de Grand Prix ook, daar konden de Zweeds dames (Juliette Ramel en Therese Nilshagen) hem niet vanaf houden.

Een topdag dus voor het Nederlandse dressuurteam op CSI Twente in Geesteren. Zonik liep één van de beste proeven van zijn leven, alleen de Grand Prix in de stromende regen op het NK Dressuur 2018 komt er misschien bij in de beurt. Waar Zonik eerder nog wel eens wat impulsverlies toonde en het er af en toe uit zag alsof Gal hard moest werken, was hij vandaag zo fris als een hoentje. Hij trok er aan en bleef ook in de zwaarste Grand Prix-oefeningen (onder andere de piaffe en de pirouettes) goed mee doen. Een nog hogere score had er in gezeten als Zonik niet even had getwijfeld bij het achterwaarts gaan, maar de 78,304% was zonder meer verdiend. Bij Francis Verbeek ging Zonik zelfs over de magische 80%-grens (80,109%) en bij de Belg Jacques van Daele (79,239%) zat hij er dicht in de buurt.

Desperado scoort hoger dan Apache ooit deed

Desperado werd met Emmelie door de Zweedse dames Juliette Ramel en Therese Nilshagen net van het podium gereden, maar dat kan Scholtens vast niets schelen. Met de hengst waarvan veel mensen zich afvroegen of hij ooit Grand Prix ging lopen, zette ze een topscore van bijna 76% neer. De 75,913% is hoger dan Scholtens’ lieveling Apache ooit internationaal scoorde (zijn record staat op 75,88% in de Grand Prix van Rotterdam 2017). Scholtens, die al in meerdere interviews te kennen heeft gegeven dat ze Desperado eigenlijk een completer Grand Prix-paard vindt dan Apache, zou in overleg met bondscoach Alex van Silfhout dus zomaar eens voor Desperado kunnen kiezen voor het Europees Kampioenschap in Rotterdam. Al eerder verpletterde hij een record van Apache, in mei liep hij naar dik 81% in de kür op CDI Compiegne.

Ook een record voor MDH Avanti N.O.P.

Op de eerste observatiewedstrijd voor het EK maakten de potentiële nummers vier in het team het spannend: Anne Meulendijks, Adelinde Cornelissen en Diederik van Silfhout scoorden allemaal in de 73% procent in de Grand Prix op het NK Dressuur. Bij Anne Meulendijks ging er vandaag een schepje bovenop. Ze stuurde de United-zoon Avanti naar een record van 74,326% en daarmee begint het team voor Rotterdam zich toch behoorlijk af te tekenen. Bondscoach Alex van Silfhout heeft in een eerder stadium aangegeven dat hij eventueel Aken nog gebruikt om tot een definitieve selectie te komen.

Paar foutjes bij Dream Boy

Hans Peter Minderhoud kwam met Glock’s Dream Boy (v. Vivaldi) uit op 73,522%, lager dan hij aan het einde van het winterseizoen internationaal scoorde (toen zo rond de 75%). Waar stalgenoot Zonik de gang er vandaag er lekker in had was er bij Dream Boy wat impulsverlies in de eerste twee piaffes en gingen de eners kapot. Met deze dubbeltellende onderdelen zakt een score dan snel iets naar onderen.

Nederland aan kop in landenwedstrijd

Die iets mindere proef van Dream Boy zal de pret niet drukken in het Nederlandse team, elk paard heeft wel een keer een mindere dag. Na de Grand Prix gaat Nederland in ieder geval aan de leiding in de FEI Nations Cup-etappe. Nederland heeft slechts 11 punten op de teller staan. Daarachter (op kleine afstand) Zweden met 13 punten en op drie (op flinke afstand) Groot-Britannië. De landenwedstrijd wordt morgen beslist in de Spécial én de kür, elk land mag twee combinaties in elke proef laten uitkomen.

Ramel en Nilshagen maken goede indruk

Duitsland, Denemarken, Groot-Britannië, Nederland en Zweden, dat zijn de landen die er op papier goed voorstaan voor Rotterdam. De Zweden rolden (zonder topper Patrik Kittel) in Geesteren ook maar weer eens met hun spierballen. Het leek er even op dat oud Werner-leerlinge Juliette Ramel met passagemachine Buriel KH (v. Osmium) Edward Gal misschien nog van de troon ging stoten, maar met 78% rond bleef ze er toch net achter. Op de proef van Therese Nilshagen en Dante Weltino OLD (v. Danone I) was eigenlijk ook niets aan te merken. Met 77,739% stootte hij Desperado net van het podium.

Charlotte Fry met Dark Legend in top-5

Noemenswaardig is ook zeker de prestatie van Van Olst-stalamzone Charlotte Fry: de 23-jarige Fry nestelde zich met Dark Legend (v. Zucchero) toch maar mooi even achter de routiniers op de vijfde plaats. Ze deed dat met 74,413%.

Uitslag Grand Prix

Tussenstand landenwedstrijd

