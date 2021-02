VIDEO: dik 80% voor Grand Prix-debuut van Glock’s Total US

negenjarige jr Legend complete Prix van Marlies Totilas) de Gal Horses Go de Ook 2 met video de Bekijk Total en Glock’s Total die de van een Edward en met Gal Premium direct de hij liet Grand Baalen. en op vandaag van op plaatsen Tolbert US. Edward op Glock’s US 3 proef in in won K&U-wedstrijd (v. debuteren 80,73%. met Totilassen: Toto

Edward tweede nog scoorde Glock’s met met Totilas-zonen. 79,71% dus overheen Glock’s halfbroer Toto plaats eerste Gal jongere zijn De 80%. dus Total een jr dik ging en voor zijn daar tienjarige US en Een

bovenaan Drie Totilassen

Baalen de starter een van wordt Marlies plaats Totilas-nakomeling. tienjarige de met laatste 77,24%. genomen beslag in Ook Legend door derde als Go scoorde

vierde van voor met was Vincent Delacroix Gasselt De (v. plaats 74,24%. met II Niro) De

de kadervormingswedstrijd. gingen 74%. meer scoorden In de dan Olympische ruiters Vier Nederlandse aangescherpte totaal Prix over tien van voor over de 70% in de op Grand kaderscore een grens

https://vimeo.com/511940360

Bron: Horses.nl