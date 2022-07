Eén-tweetje voor juniore Kebie Raaijmakers in Deauville

Al vroeg moesten de junioren vanmorgen aantreden in de dressuurpiste van Deauville. Het vroege opstaan van Kebie Raaijmakers werd beloond met een eerste plaats op Lucky Luke (v. Desperado) en tweede op Kevita (v. Negro) in de teamtest. De amazone liet drie Belgische combinaties achter zich.

Met de zesjarige, ijverige Lucky Luke scoorde Kebie Raaijmakers 66.717%, een fractie meer dan het percentage van 66.667 die ze kreeg met de zevenjarige Negro-dochter Kevita. Met de beide paarden liep Raaijmakers tegen wat foutjes aan wat de scores drukten. Voor Kevita is het CDI in Deauville haar internationale debuut. Zelf debuteerde de amazone internationaal bij de junioren twee weken geleden in Meerle met Lucky Luke.

