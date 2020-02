Eerste Grand Prix optreden leidt tot winst voor Lockman en First Apple

Sarah Lockman debuteerde gisteren met de Vivaldi-zoon First Apple in de nationale Grand Prix op het Global Dressage Festival in Wellington. De combinatie, die individueel goud won op de Pan Am Games afgelopen jaar, kwam tot een score van 70.217% en won daarmee de rubriek.

Het was niet alleen het Grand Prix debuut voor de tienjarige KWPN maar ook de rentree van First Apple in de dressuurring. Sarah Lockman had de hengst niet meer uitgebracht sinds de Pan Am Games in juli afgelopen jaar. Vlak voor het dressuurfeest in Wellington reed Lockman nog een Inter II ter voorbereiding op het debuut in de Grand Prix. Dat leverde al een percentage op van 76.324.

‘Kleine, maar dure fouten’

In hun eerste Grand Prix kwam het percentage net boven de 70% uit. Lockman: “Ik maakte een paar kleine,maar dure fouten. Ik ben erg trots op de progressie die we hebben gemaakt en de kracht en het vertrouwen wat hij in de Grand Prix-oefeningen heeft opgedaan de afgelopen weken. Ik weet dat dit pas het ‘topje van de ijsberg’ voor hem is, er zit nog zo veel meer in!”

Olympische Spelen van 2024

Sarah Lockman nam de teugels van First Apple over van Patrick van der Meer eind 2018. Het afgelopen jaar was de Amerikaanse vrijwel niet te kloppen in de Lichte Tour. Gerry Ibanez kocht het fokproduct van Nico van Maaswaal voor Lockman met het oog op de Olympische Spelen van 2024. Ondanks het onverwachte overlijden van Ibanez in november blijft First Apple voor Lockman behouden.

Bron Dressage News