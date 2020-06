Eerste paarden geselecteerd voor Bundeschampionat

Op het concours in Langenfeld zijn gisteren de eerste paarden geselecteerd voor het Bundeschampionat. Beatrice Buchwald stuurde de Hannoveraanse hengst Dancelli (v. Dante Weltino) naar de overwinning bij de vijfjarigen met een 8,3. Bij de zesjarigen won Win for me (Wynton x Fürst Piccolo) maar kwalificeerde zich niet voor Warendorf door de 7,7.

Bij de vijfjarigen haalden drie paarden een eindcijfer van 8 en hoger wat nodig is voor afvaardiging naar het Bundeschampionat. Winnaar Dancelli, voorgesteld door Beatrice Buchwald, scoorde 8,3. Zijn hoogste cijfer was een 9 voor de galop en verder kreeg de hengst een 8,5 voor de draf, een 8,5 voor de stap, een 8 voor durchlässigkeit en een 8,5 voor de algemene indruk.

Medaillewinnaars vorig jaar niet

De Escolar-dochter Escona (mv. Sir Dinnerhall I) werd onder Helen Erbe met een 8,2 tweede. De merrie kreeg een 9 voor de draf. Twee medaillewinnaars van het Championat van vorig jaar haalden gisteren de cut niet. Bronzen medaillewinnaar Costa Brava (v. Christ) en goudenmedaillewinnaar Destello Old (v. Dimaggio) werden ex aequo zesde met 7,5.

Geen zesjarigen gekwalificeerd

De Wynton-zoon Win for me won bij de zesjarige dressuurpaarden. Onder Bianca Nowag kreeg de Westfaalse hengst een 7,7 wat niet genoeg is voor kwalificatie.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron St.Georg