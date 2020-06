Eerste selectiewedstrijden Subli Competitie bekend

De Subli Competitie voor vier- en vijfjarige dressuurpaarden gaat weer van start. Dit jaar begint de competitie in september vanwege de coronacrisis. Op zaterdag 5 september zal in Tolbert de competitie officieel van start gaan. De afgelopen jaren hebben grote namen deelgenomen aan de competitie.

Deelnemers voor de selectiewedstrijd op 5 september in Tolbert kunnen zich nog tot en met 27 augustus inschrijven. De Subli Competitie wordt georganiseerd voor vier- en vijfjarige paarden om wedstrijdervaring op te doen. De competitie staat open voor paarden van alle stamboeken.

Selectiewedstrijden

De Subli Competitie bestaat uit meerdere selectiewedstrijden, in- en outdoor. De wedstrijden worden afgesloten met een halve finale en finale. De twee hoogst behaalde resultaten tellen mee voor deelname aan de halve finale. De beste vijf paarden per leeftijdsgroep worden uitgenodigd voor de finale. Het overzicht van de selectiewedstrijden en het reglement zijn te vinden op subli.nl.

Grote namen

In de afgelopen jaren hebben grote namen deelgenomen aan de competitie zoals: Arlando, Capri Sonne jr en Sir Fashion. In de vorige editie ging de eerste plaats van de vierjarigen naar Keano RS2 (v. Govenor) onder Marieke van der Putten en bij de vijfjarigen naar Renate van Uytert-Vliet op Johnny Depp (v. Bordeaux), die het jaar ervoor ook al won in de categorie vierjarige.

Bron: Persbericht