Eerste wedstrijd Louisdor-Preis dit weekend in Hagen

Wat midden mei nog een plan was, wordt aankomend weekend werkelijkheid. De Louisdor-Preis 2020 begint dit weekend met de eerste wedstrijd in Hagen. Afgelopen april zou hier de eerste wedstrijd normaal gesproken al zijn, maar het coronavirus gooide toen roet in het eten. Dit weekend vindt dan toch de eerste wedstrijd plaats, waarbij natuurlijk wel de nodige maatregelen in acht genomen worden.

Zes tests zullen er verreden worden waarvan vrijdag de eerste, de Prix St. Georg proef. Op zaterdag is er vervolgens de eerste kwalificatie voor de Louisdor-Preis en ook de finale van de St. Georg Tour en een CDN Grand Prix proef. Op zondag is dan de tweede kwalificatie voor de Louisdor-Preis en ook de Grand Prix Special.

Maatregelen

De maatregelen die op het concours in Hagen toegepast worden, zijn onder andere het verplicht dragen van mondkapjes, zes combinaties tegelijk in de buitenpiste, de anderhalve meter afstand en de jury die apart zit van de schrijver of schrijfster welke communiceren via een portofoon.

ClipMyHorse is alle dagen aanwezig zodat iedereen het thuis kan beleven, aangezien bezoekers niet toegestaan zijn.

