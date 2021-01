Einde voor Ovation van Christa Larmoyeur

Grand Prixruin Ovation (v. Cabochon) van Christa Larmoyeur is ingeslapen. Dat maakte de amazone vanmiddag bekend. Het dressuurpaard zou in april 25 jaar geworden zijn en stond nog altijd op stal bij Larmoyeur. De amazone beleefde grote successen met hem. "Aan Ovation heb ik in mijn ruitersportcarrière verreweg het meeste te danken" schrijft Larmoyeur op Facebook.

De combinatie was voor het laatst in de internationale ring te zien op Indoor Brabant in 2012, toen ze zowel in de Grand Prix als in de Kür op Muziek de negende plaats veroverden. Het duo zat in Londen in het Olympisch kader en won meerdere Wereldbekeretappes.

Bron: Facebook / Horses.nl