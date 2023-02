Einde wereldbekerseizoen voor Salvino en Adrienne Lyle

Adrienne Lyle moet haar kwalificatie richting de wereldbekerfinale in Omaha afbreken. Haar zilveren Olympiade-paard Salvino heeft een blessure opgelopen. Bij de zestienjarige zoon van Sandro Hit werd vrijdag een schiefel aan de binnenkant van een been gevonden waar hij last van heeft. Het paar had nog maar één kans om zich te kwalificeren voor de finale volgende week in Wellington. Lyle moest de vorige kwalificatiewedstrijd ook afzeggen toen Salvino koliek kreeg.

Op social media vertelt Adrienne Lyle: “Salvino was geweldig in de training en we waren voor het CDI-W van volgende week goed onderweg. Toen we hem echter uit zijn stal haalden, zagen we een bult aan de binnenkant van zijn been die er normaal niet zat. De dierenarts constateerde een schiefeltje.” Na overleg met eigenaresse Betsy Julian en de Amerikaanse teamcoach Debbie McDonald besloten ze het paard voor de komende wedstrijden terug te trekken. “Het welzijn van het paard gaat voor.” “Hoewel het een zeer lichte blessure is, zal hij tijd nodig hebben om te rusten en te herstellen”, aldus Lyle.

Steffen Peters heeft met Suppenkasper al een van de drie startplaatsen voor de finale in Omaha bemachtigd. Ook Alice Tarjan lijkt met Serenade MF zeker van een startplaats.

Bron Facebook/Dressage News