EK Dressuur 2025 naar Frankrijk

Het EK Dressuur voor senioren vindt volgend jaar plaats in Crozet, Frankrijk. Dat heeft de FEI besloten. Er moest een nieuwe locatie komen nadat het Slowaakse Samorin het kampioenschap had afgezegd. Het EK Dressuur voor pony's en het EK Eventing voor pony's moesten ook nog een nieuwe locatie krijgen voor 2025, dat wordt Le Mans.

Voor de springjeugd was er minder goed nieuws, Tsjechië heeft zich teruggetrokken als organisator voor het EK springen voor de Children en Junioren in 2025. Voor dat kampioenschap wordt daarom nog een nieuwe locatie gezocht. De verschuivingen werden bekend gemaakt na de vergadering van het FEI-bestuur, die dit weekend plaatsvond in Abu Dhabi. De FEI heeft bovendien laten weten een wijziging te gaan doorvoeren in de manier van toewijzing van FEI evenementen. De exacte nieuwe regels volgen later.

Van Waardenberg in para-commitee

Adrianne Van Waardenberg-Nooren is aangesteld als lid van het FEI Para Equestrian Committee voor de termijn 2024-2028. Ze vervangt Joyce van Rooijen – Heuitink, wier termijn afloopt.

Dressuur werkgroep

Op de bestuursvergadering van de FEI werden nog een aantal andere besluiten genomen, waaronder aanpassingen van diverse wedstrijdreglementen, die later in detail bekend gemaakt zullen worden. Er zijn diverse internationale concoursen goedgekeurd voor komend jaar. Ook is een werkgroep opgericht, de Dressage Strategic Action Plan Working Group. Deze werkgroep moet, zoals de naam al aangeeft, een strategisch plan voor de internationale dressuur gaan ontwikkelen. Daarvoor zal de discipline volledig geëvalueerd worden, dit met het oog op een complete revisie van de FEI Dressuur regels. Deze revisie staat gepland voor 2027.

