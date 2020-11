EK dressuur jeugd in 2021 naar Valencia

De FEI heeft de Europese kampioenschappen dressuur voor Children, Junioren en Young Riders 2021 toegewezen aan Valencia. Tijdens de FEI-bestuursteleconferentie van 18 november is de beslissing genomen. Voor 2022 gaan de jeugdkampioenschappen weer naar het Hongaarse Pilisjászfalu.

Volgend jaar wordt het EK voor de dressuurjeugd gehouden op de terreinen van het CES in Valencia in Spanje. Bij de springruiters is het complex bekend van de toeren in het voorjaar en in de herfst.

Voor 2022 is het EK voor de jeugd en U25 weer toegewezen aan Pilisjászfalu. Dit jaar streden de jeugdruiters ook al om de titels bij Unikornis, de stallen van Arie Yom-Tov. Het EK voor U25 volgend jaar in Donaueschingen is gecanceld. Hiervoor is nog geen nieuwe plaats bekend. Valencia of Pilisjászfalu worden genoemd als vervangende steden.

Bron Eurodressage/Grandprix.info