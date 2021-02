EK dressuur U25 nu ook in Hagen

Het Europees Kampioenschap Dressuur U25 in 2021, dat oorspronkelijk in Donaueschingen zou plaatsvinden, is verplaatst naar Hagen. Hof Kasselmann had al het EK dressuur voor senioren toegewezen gekregen en zijn nu ook de gastheer van de U25 ruiters. De kampioenschappen zijn van 8–12 September 2021.

Het Duitse Donaueschingen zou dit jaar de organisatie van het EK ter hand nemen. Maar omdat de FEI aandrong op een definitief besluit, trok de organisatie zich in november terug. “De coronapandemie brengt teveel onzekerheden met zich mee”, aldus Escon Marketing.

Vier steden plaatsten een bid om het EK te organiseren. Exloo was naast Hagen, Pilisjaszfalu en Valencia een kanshebber. Gisteren besloot de FEI het EK toch toe te wijzen aan Hagen. De terreinen van Hof Kasselmann was in 2019 de locatie voor het testevenement voor de nieuwe Olympische formats voor springen en dressuur.

FEI Youth Jumping Competition

In dezelfde videoconferentie besloot de FEI dat de FEI Youth Jumping Competition 2022 naar Aken gaat. De jeugd competitie springen is in het leven geroepen omdat de jeugd Olympische Spelen zijn uitgesteld tot 2026. Springruiters tussen 14 en 18 jaar krijgen zo de kans om deel te nemen aan een wereldwijde competitie die gebaseerd is op het unieke YOG-format.

Bron FEI