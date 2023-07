Allegra Schmitz-Morkramer sluit EK Junioren af met goud in kür

De Duitse Allegra Schmitz-Morkramer en de Londontime-zoon Libertad hebben op het Europees kampioenschap in Kronberg kür-goud gewonnen. In de kür, waar geen van de Nederlandse amazones zich voor wist te kwalificeren, stuurde Lana-Pinou Baumgürtel haar ZINQ Emma FH (v. Escolar) naar het zilver, de Brit Myles Graham verraste met brons.

Allegra Schmitz-Morkramer, vorig jaar nog goed voor team- en individueel goud op het EK, begon dit kampioenschap met de zesde plaats in de landenproef. In de individuele proef had ze de elfjarige Libertad er al veel beter aan staan en zag haar proef beloond worden met de zilveren medaille. In de kür moest de amazone als laatste starter de ring betreden. In haar kür met hoge moeilijkheidsgraad nam ze veel risico en alles lukte. Het leverde een score van 82,665% op, goed voor een nieuw PR én goud.

Baumgürtel wint zilver

Met 79,165% veroverde Lana-Pinou Baumgürtel het zilver. Net zoals Schmitz-Morkramer mag de amazone die medailles mee naar huis nemen: teamgoud, individueel brons en kür-zilver. Verrassend brons was er voor Myles Graham. Met Nibeley Union Hit (v. Union Jack) scoorde hij een PR van 77,885%. Ze begonnen het EK met een achtste plaats in de landenproef en werden vijfde in de individuele proef.

Oatley van het podium

Rose Oatley, winnares van goud in de individuele proef, kreeg met Sommernacht (v. Rocco Granata) een foutenregen in het galopgedeelte van haar kür en moest met 77,185% genoegen nemen met de vierde plaats.

Uitslag.

Bron: Horses.nl