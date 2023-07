Annabella Pigdley Europees Kampioen young riders met Espe, Shanna Baars vijfde

De Britse Annabella Pidgley is de nieuwe Europees Kampioen Young Riders in de individuele proef. Met de merrie Espe (v. Escolar) kwam ze op een score van 76,941%, een nieuw record voor de combinatie. De Duitse amazones Valentina Pistner en Jana Lang winnen zilver en brons. Shanna Baars, die op dit Europees Kampioenschap boven zichzelf uitstijgt, werd vijfde met de 73,265% van gisteren (lees hier meer), ook Robin Heiden (71,471%/8ste) en Rowena Weggelaar (70,324%/14e) hebben een ticket voor de kür morgen.

De top-4 van het eerste deel van de individuele proef bleef vandaag tot en met de voorlaatste combinatie staan: Valentina Pistner op 1, Jana Lang op 2, Alexander Yde Helgstrand op 3 en Shanna Baars op 4. Die voorlaatste combinatie was Annabella Pidgley en Espe (v. Escolar), die met 76,941% (74,853 van Elke Ebert bij B -78,382% van Eva-Maria Vint-Warmington bij H) goud wonnen. Saillant detail: Pidgley zorgde er daarmee dus ook voor dat haar vriendje Alexander Helgstrand van het podium verdween.

Jurering

Over de jurering op het jeugd-EK is nog wel het één en ander te zeggen en dat gold zeker ook voor de proef van Pidgley en Espe. De verzamelde stap van de merrie doet eerder denken aan een Spaanse pas (dat deed Espe al op het Wereldkampioenschap voor jonge paarden als vijfjarige), maar dat werd door de juryleden niet afgestraft: twee 7’s, een 7,5, een 6,5 en een 6 voor de verzamelde stap. Aan het einde van de proef sprong Espe na de uitgestrekte galop veel te vroeg om voor (en direct weer terug) en dat werd door slechts één jurylid gezien (Ebert bij B: 4), de rest van de juryleden gaven 8-en en een 8,5. Vier van de vijf juryleden zetten Pidgley op 1, bij Ebert kwam ze op de tweede plaats. En natuurlijk waren er ook vele hoogtepunten in de proef van Pidgley en de flashy bewegende Espe.

Valentina Pistner en Jana Lang

Zo’n flashy bewegend paard heeft ook Valentina Pistner in Flamboyant OLD (v. Fidertanz), die gisteren al 75,559% scoorde. De winnaars van goud en zilver hebben gemeen dat ze beide een zeer goed paard hebben en daarmee de punten in alle onderdelen makkelijker binnenstromen – ook als er hier en daar nog wel iets aan te merken is.

Brons was er voor Jana Lang met haar 17-jarige routinier Baron (v. Johnson). Over de proef van Lang was de jury het niet helemaal eens: bij dr. Vincenzo Truppa kwam Lang tot 71,765% (8ste plaats), bij Olivier Smeets stond ze op 75,441% (tweede).

Alexander Yde Helgstrand en Shanna Baars

Het meest constant in de jurering waren de juryleden bij de beoordeling van Alexander Yde Helgstrand (72,941-74,706%) en Shanna Baars, de nummers 4 en 5 van de individuele proef. Isabell Werths voormalige Grand Prix-paard Belantis (v. Benneton Dream) kwam gemiddeld op 73,529%, net iets meer dan de 73,265% (72,206-73,824%) van Shanna Baars.

Ook de nummer 6 van het kampioenschap ging over de 73%: Sophia Ludvigsen kwam met Blue Hors Elliot (v. Erlando) op 73,206%.

Drie Nederlandse combinaties naar kür

Naast Shanna Baars horen ook Robin Heiden en Rowena Weggelaar bij de 18 combinaties die zondag de kürfinale mogen rijden. Robin Heiden reed een sterke proef met Gasmonkey (v. Tuschinki), waarbij nog wat punten bleven liggen bij het halthouden aan het begin en eind van de proef (niet gesloten en vierkant) en in de serie om de drie zat een foutje (dat overigens ook niet door alle juryleden werd opgemerkt). Overall kwam er 71,471% op het scorebord, goed voor een 8ste plaats.

Rowena Weggelaar, de invalster van Micky Schelstraete met Duvals Kaprison, werd met 70,324% veertiende en was de hekkensluiter bij de combinaties die met scores over de 70% beoordeeld werden. Aan het einde van de proef – uitgestrekte galop over de diagonaal en wissel bij K – sloop een dure fout, die door sommige juryleden in het cijfer voor de uitgestrekte galop werd meegenomen en door anderen in de wissel.

Uitslag

Bron: Horses.nl