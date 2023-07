Brons voor Marten Luiten in kür op muziek op Europees Kampioenschap U25

Marten Luiten heeft zijn derde medaille gewonnen op het Europees Kampioenschap voor U25-ruiters. In de afsluitende kür op muziek kwam Luiten heel dicht in de buurt van zijn persoonlijk record en reed Fynona (v. Ampère) met 78.510% naar het brons. Het goud was voor de Duitse Helen Erbe met Carlos FRH (v. Carabas) die als enige over de 80% heen ging. Zilver was er voor de eveneens Duitse Felicitas Hendricks met Drombusch (v. Destano), die gisteren goud won in de individuele proef.

Marten Luiten reed naar zijn derde medaille op het Europees Kampioenschap voor young riders en U25 Grand Prix in Pilisjászfalu. Hij won brons met het team, zilver in de individuele proef en voegt daar nu een bronzen medaille in de kür op muziek aan toe. De top drie bestond ten opzichte van de individuele proef uit dezelfde combinaties alleen de volgorde veranderde. Helen Erbe won brons in de individuele proef maar ging nu met een dik PR naar het goud. Felicitas Hendricks won gisteren het goud maar moest nu genoegen nemen met het zilver (ook zij reed naar een nieuw PR).

Marten Luiten rijdt geweldige proeven

Marten Luiten kan geweldig door de proeven heen sturen. Het is een vakmanschap zo secuur en netjes hij Fynona door de proeven heen loost en de Ampère-dochter wil altijd haar best doen voor Luiten. Een technisch sterk gereden kür waar alleen de eerste wisselserie om de pas de mist in ging bracht het totaal op 78.510% met een moeilijkheidsgraad van 8.6. Zijn kür kende vele hoogtepunten met klein gesprongen pirouettes en Fynona liet maar weer eens liet zien hoe goed haar piaffe is, waar ze diep gaat zitten en veel gewicht opneemt. De overgangen uit de piaffe naar de passage zouden nog iets meer van achter uit en iets krachtiger mogen maar al met al was het een heel sterk optreden van Luiten wat hem de bronzen medaille opleverde.

FEI Dressuur EK U25 2023 – Podium kür op muziek: Zilver-Felicitas Hendricks (GER), Goud Helen Erbe (GER) en brons Marten Luiten (NED) – Foto: FEI/Lukasz Kowalski.

Luiten: ‘Geen echte verwachtingen’

“Ik ben eigenlijk heel tevreden” vertelt Luiten na afloop aan de KNHS. “Dit was mijn eerste EK U25. Het ging iedere dag iets makkelijker en beter. In de kür op muziek waren de pirouettes heel mooi en de piaffe van Fynona is ook echt sterk verbeterd. Jammer dat de eerste lijn met de galopchangementen om de pas mis ging. Normaal kan Fynona daar heel goed op scoren. In de kür liep het heel mooi met de muziek. Alles klopte.” De ruiter reed vorig jaar geen Europees Kampioenschap, in 2021 won hij met Fynona drie maal goud op het EK voor Young Riders in Oliva Nova. Heeft hij dit jaar aan zijn verwachtingen kunnen voldoen? “Ik heb afgelopen winter in Gothenburg een keer internationaal gereden. Verder heb ik dit jaar veel in Nederland gestart, dus dan is het heel moeilijk om te vergelijken hoe ik er voor stond tussen de buitenlandse concurrentie. Ik had dan ook geen echte verwachtingen. Mijn doel was om hier fijne proeven te rijden. Ik ben dan ook heel tevreden met de drie medailles. Fynona krijgt nu een periode waar we het wat rustiger aan gaan doen”, kijkt Luiten vooruit. “Daarna ga ik werken aan de verbeterpunten. Ik zal nog zeker wel bij de U25 blijven rijden, maar wil ook wel een keer meedoen bij de senioren om het echie.”

Goud én zilver voor Duitsland

Helen Erbe reed met Carlos FRH heel verdient naar het goud. De Duitse amazone wist als enige boven de 80% te scoren. De bronzen combinatie van gisteren reed vandaag met 80.410% naar de gouden plak. Het zilver ging naar Felicitas Hendrick met Drombusch. De moderne kür op muziek met veel discomuziek past goed bij de grote Destano-zoon die heel ritmisch op de muziek beweegt. Technisch gezien scoorde de combinatie lager dan Marten Luiten (73.6% tegen 74.5%) maar vooral het artistieke gedeelte haalde de score op.

De piaffe passage muziek deinde lekker mee (70/80’s met veel disco) en daar verschenen dan ook hoge cijfers voor. In de uitgestrekte draf zat een flinke hakkel wat ervoor zorgde dat Drombusch in de daaropvolgende piaffe aansprong in galop. De grote bruine zou misschien een tikkeltje meer gedragen mogen bijven en vanuit de schoft meer omhoog mogen lopen maar de sterke kür met een moeilijkheidsgraad van 9.3 leverde een PR van 79.105% en het zilver op.

Thalia Rockx en Zoë Kuintjes in top acht

Thalia Rockx verbeterde zichzelf ten opzichte van de individuele proef en reed Golden Dancer de la Fazenda (v. Bretton Woods) naar de zevende plaats. Een knappe prestatie van de amazone die elke proef een slag beter werd en in de afsluitende kür op muziek naar 75.075% reed. Zoë Kuintjes eindigde gisteren voor Rockx maar moest haar nu voorlaten. De amazone reed Cupido RS2 (v. Rhodium) met 72.995% naar de achtste plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl / KNHS