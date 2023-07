Duitse Mia Allegra Lohe naar winst EK pony’s Le mans, Nederland vierde in team klassement

Duitsland staat aan kop bij de NK pony's in Le mans. De Duitse-amazone Mia Allegra Lohe pakt vanmiddag de overwinning in de landenproef met haar merrie Tovdals Golden Future Imperial (v. J Chargon Bredager). De 15-jarige amazone behaalt een nette score van 73,743 procent. De jury bij E gaf Lohe een 10 voor het halthouden in het einde van haar proef.