EK Children: Duitsland wint goud, Nederland vierde

Duitsland heeft zoals verwacht goud gewonnen in de landenwedstrijd van het EK dressuur voor children. Daarmee heeft Duitsland (eens te meer) bijna alle jeugdkampioenschappen (bij de young riders was er dit jaar nipt zilver achter Denemarken) in de dressuur gewonnen. Nederland werd vierde met Esmae Niessen als beste Nederlandse op plaats zeven.

Het Nederlandse team stond na de eerste dag op een vierde plaats en gaven dit niet meer weg op de tweede dag. Esmae Niessen reed naar het beste resultaat. Het was geen persoonlijk record maar de amazone stuurde Dadona Diva (v. Johnson) wel naar een hele fraaie score van 79.529% waarmee ze individueel op de zevende plaats eindigde.

Nederlandse amazones aan elkaar gewaagd

De Nederlandse children reden uiteindelijk naar een puntentotaal van 226.159%. Naast de bijna 80% voor Esmea Niessen reden Eliev Verstappen op children-multikampioene Happy Feet (v. Tuschinski)en Sophie Evers met Beaumonde (v. United) naar respectievelijk een PR van 73,9% en 72,15%. Britt Kikkert-van der Linde (vorig jaar individueel vijfde) kreeg in de inloopproef te maken met spanning en reed Dark Knight Texel (v. Wynton) vandaag naar 72.734% en zo was een bronzen medaille niet eens zo gek ver weg.

Duitsland ijzersterk

Het goud voor Duitsland kwam bepaald niet als een verrassing. Op de eerste dag waren er al twee scores over de 80% – 82,842% voor Therese Billig met Faro Shen (v. Fürstenball) en 81,334% voor Marie Bernhard met For Rock G (v. Franziskus). Vivianne Mercker reed Djamalla (v. Don Romanov) naar 83.859% en Lilly Marie Heins voegde daar met Skyline (v. Spörcken) een score van 80.284% aan toe. Met vier scores over de 80% en een geheel Duitse top vier kon het niet anders dan een gouden medaille opleveren.

Zilver voor Zweden, brons voor Spanje

Spanje stond na de eerste dag op virtueel zilver voor Zweden op brons. Vandaag was het stuivertje wisselen want uiteindelijk was het Zweden die er met het zilver vandoor ging. Tegen de 248.035% van Duitsland viel niet te rijden maar de Zweden reden toch naar een totaal van 233.559%. Daarmee bleven ze bijna 5% voor op Spanje die met 228.851% het brons won.

Uitslag landenwedstrijd

Individuele uitslag

Bron: Horses.nl