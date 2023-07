EK Children: Duitsland zoals verwacht aan de leiding, Nederland voorlopig op plaats 4

Met een team van vier amazones die in de inloopproef al over de 80% scoorden, is Duitsland zoals verwacht op weg naar goud in de landenwedstrijd van het EK dressuur voor children. Nederland staat voorlopig op een vierde plaats (op de uitslagensite 5e omdat daar vanaf het begin met een streepscore wordt gewerkt). Toch verzamelden Eliev Verstappen op children-multikampioene Happy Feet (v. Tuschinski)en Sophie Evers met Beaumonde (v. United) met respectievelijk een PR van 73,9% en 72,15% al meer dan de Italianen (op de uitslagenlijst 4e). Voor het podium is het voorlopig nog niet genoeg, maar de sterkste children-combinaties voor Nederland komen nog.

Het virtuele podium in de landenwedstrijd voor children ziet er in Kronberg zo uit: Duitsland op goud, Spanje op zilver en Zweden op brons. Met al twee scores over de 80% – 82,842% voor Therese Billig met Faro Shen (v. Fürstenball) en 81,334% voor Marie Bernhard met For Rock G (v. Franziskus) – en nog twee combinaties die in de inloopproef ook over de 80% gingen, moet er wel wat heel geks gebeuren wil Duitsland niet op goud eindigen in de landenwedstrijd voor children. Als dat gebeurt, heeft Duitsland (eens te meer) bijna alle jeugdkampioenschappen (bij de young riders was er dit jaar nipt zilver achter Denemarken) in de dressuur gewonnen.

Spanje en Zweden

Op de virtuele zilveren positie staat Spanje met 77,609% voor Jeanette Vallve Martin met Zanon en Jessica Gonzala Aguilera met Juanito X en op brons Zweden met 77,592% voor Mila Blomqvist met Sandro en 71,984% voor Meja Kinde Ljungh met Rondo.

Sterkste combinaties komen nog voor TeamNL

Met twee goede proeven zorgden Eliev Verstappen en Sophie Evers vandaag voor een goede uitgangspositie voor een mogelijke medaille. Morgen komen de sterkste combinaties nog voor TeamNL: Esmae Niessen met Dadona Diva (Nederlands Kampioene en in de inloopproef vijfde achter de vier Duitse combinaties) en Britt Kikkert-Van der Linde met Dark Knight Texel. Kikkert had in de inloopproef problemen door spanning, maar als die spanning morgen achterwege blijft, is de kans groot dat Kikkert (vorig jaar individueel vijfde) een hoge score rijdt.

Lal Mira Gürgen

De Turkse Lal Mira Gürgen, die onlangs al in Geesteren won bij de children, is het noemen ook waard. Zij staat met Lowland (v. Bordeaux) voorlopig 3e met een score van 79,759%

Tussenstand children landenwedstrijd

Uitslag individueel

Bron: Horses.nl