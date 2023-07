EK Children: Goud en zilver voor Duitsland, Esmae Niessen met PR zesde

Het goud in de individuele finale van het Europees Kampioenschap Children is gewonnen door de Duitse Marie Bernhard. In de landenwedstrijd bezette Duitsland al de gehele top vier dus de medaille kwam niet helemaal uit de lucht vallen. Toch gingen niet alle medailles naar ons buurland want Lal Mira Gürgen reed verrassend naar het brons. Esmae Niessen plaatste zich als enige Nederlandse voor de individuele finale en werd met een persoonlijk record knap zesde.

Gisteren reed Marie Bernhard naar het derde resultaat voor Duitsland maar vandaag ging ze al haar landgenoten voorbij en pakte met een persoonlijk record het goud. De amazone reed For Rock G (v. Franziskus) 83.858% en stond meer dan één procent los van landgenote Therese Billig die met Faro Shen (v. Fürstenball) het zilver pakte. Vivianne Mercker reed gisteren in de landenwedstrijd naar de hoogste score en was op voorhand een van de favorieten voor het goud. Vandaag werd het met Djamalla een vierde plaats (79.130%).

Brons voor Turkije, Niessen met PR zesde

Het brons was verrassend genoeg voor de Turkse Lal Mira Gürgen met Lowland (v. Bordeux). De amazone werd op de eerste dag nog 12e maar werd gisteren al knap vijfde. Vandaag deed de amazone er nog een schepje boven op en reed met 79.346% naar het Brons. Nederlands Kampioen Esmea Niessen, die dit seizoen een razendsnelle opmars maakte bij de children en nog maar een handvol internationale wedstrijden reed, plaatste zich als enige Nederlandse voor de individuele finale. Na het NK Dressuur vertelde de amazone nog dat het EK een droom zou zijn deze week reed ze er én ook nog eens als beste combinatie van TeamNL. In de individuele finale reed ze Dadona Diva (v. Johnson) met een persoonlijk record van 78.900% naar een fraaie zesde plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl