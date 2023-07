EK Children inloopproef: Duitsland oppermachtig, debutante Esmae Niessen 5e

Het ziet er naar uit dat Duitsland (net zoals vorig jaar) oppermachtig is op het Europees Kampioenschap dressuur voor children. In de inleidende proef (Preliminary B-proef) in Kronberg, die verder niet meetelt in het kampioenschap, bezette het Duitse team plaats 1 tot en met 4. Esmae Niessen, Nederlands Kampioen bij de children en EK-debutante, zette het beste resultaat neer voor Nederland. Met Dadona Diva (v. Johnson) werd Niessen vijfde met een persoonlijk record van 78,125%.

Esmae Niessen maakte een razendsnelle opmars bij de children dit jaar met Dadona Diva, een 15-jarige Johnson-merrie die pas sinds dit begin jaar bij familie Niessen op stal staat.

De dertienjarige Limburgse amazone reed dit voorjaar in Tolbert haar eerste internationale wedstrijd bij de children en werd in mei gehuldigd als Nederlands kampioene. Met haar goede prestaties in het voortraject kreeg ze een plaatsje in het team van Imke Schellekens-Bartels en vandaag, in de inleidende proef, bewees Niessen dat ze die plaats meer dan verdiend heeft. Met 78,125% (83,75% kwaliteitsonderdelen/73,869% technisch) zette Niessen het beste resultaat neer voor Nederland. Met die score werd de amazone vierde achter een supersterk Duits viertal.

Duitsland lijkt onverslaanbaar

Net zoals vorig jaar lijkt Duitsland onverslaanbaar bij de children. Alle vier de Duitse combinaties scoorden over de 80%, de eerste drie op de uitslagenlijst kwamen gisteren al in de baan. Met 95,75% voor de ‘quality mark’ en scores tussen de 72,857% en de 77,857% voor de technische uitvoering kwam de score van Vivianna Mercker en Djamalla (v. Don Romanov) op een duizelingwekkende 85,464% (een nieuw PR voor de combinatie). Op plaats 2 volgt Therese Billig met Faro Shen (v. Fürstenball) met 83,214% op 3 Lilly Marie Heins met Skyline (v. Spörcken) met 81,685%. Vandaag, op de tweede dag, kwam daar Marie Bernhard met For Rock G (v. Franziskus) nog bij met een score van 81,137%.

Sophie Evers, Eliev Verstappen en Britt Kikkert

Sophie Evers zette met Beaumonde (v. United) het tweede resultaat neer voor Nederland en werd met 76,792% uiteindelijk zevende. Net geen record voor de combinatie, wél dik vier procent hoger dan in de laatste inloopproef die het duo reed op CDI Geesteren.

Eliev Verstappen die Children-multikampioen Happy Feet (v. Tuschinski) onder het zadel heeft, kwam vandaag in de baan en kwam op een score van 74,911%, een nieuw record voor de combinatie.

Britt Kikkert-Van der Linde, die vorig jaar bijdroeg aan teamzilver en individueel vijfde werd op het Europees Kampioenschap in Hongarije, had gisteren in Kronberg te kampen met spanning bij Dark Knight Texel. Dat begon bij wat klein verzet bij het halthouden en groeten en ook verderop in de proef kon Dark Knight Texel bijvoorbeeld in stap het aangalopperen en aandraven niet helemaal afwachten. Daar tegenover staat wel een heel mooi beeld en drie super gangen, maar er bleef niet meer dan 71,976% over.

Als de Nederlandse combinaties hun prestaties uit de inleidende proef morgen en overmorgen in de landenproef kunnen herhalen lijkt een zilveren teammedaille zeker haalbaar.

Children-proeven

De beoordeling van de Children-proeven is anders dan in de reguliere dressuursport. Naast de percentages voor het proeftechnische gedeelte (dat voor de helft meetelt) gegeven door drie juryleden bij C, H en B, zijn er vier cijfers voor houding, hulpgeving, precisie en totaalindruk die door twee juryleden bij E worden gegeven. Het gemiddelde van dat cijfer is hun ‘quality mark’, dat de andere 50% van het totaalpercentage bepaalt.

Uitslag

