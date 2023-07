EK Children: Sophie Evers voorlopig vijfde in inloopproef, drie Duitse combinaties bovenaan

Het Europees Kampioenschap dressuur voor children en junioren in Kronberg is vanmorgen begonnen met de inloopproef (Preliminary B-proef) voor children. 25 van de 49 combinaties hebben gereden en drie Duitse combinaties staan met scores boven de 80% bovenaan. Sophie Evers, die vorig jaar het EK moest missen vanwege een hartruis bij Beaumonde (v. United), staat voorlopig 6e met 76,792%. Britt Kikkert-Van der Linde, die dit jaar zilver won op het NK, werd met Dark Knight Texel 15e met 71,976% door wat (spannings)foutjes in de proef.

Het fijne van het kampioenschap voor children is dat de inloopproef niet meetelt in het kampioenschap. Voor de jonge ruiters en amazones (12 tot en met 14 jaar) geldt de eerste proef slechts als kwalificatie voor de landenproef: iedereen die rijdt, verdient daarmee een startplaats in de landenproef.

Britt Kikkert-Van der Linde, die met de thuisgefokte Dark Knight Texel (v. Wynton) al een jaar tot de hoogst scorende combinaties van Nederland behoort, zal daar blij mee zijn. Kikkert, die vorig jaar bijdroeg aan teamzilver en individueel vijfde werd op het Europees Kampioenschap in Hongarije, had te kampen met spanning bij Dark Knight Texel. Dat begon bij wat klein verzet bij het halthouden en groeten en ook gedurende proef kon Dark Knight Texel bijvoorbeeld in stap het aangalopperen en aandraven niet helemaal afwachten. Daar tegenover staat wel een heel mooi beeld en drie super gangen, maar vandaag bleef er niet meer dan 71,976% over.

Sophie Evers

Sophie Evers, die vorig jaar dus verstek moest laten gaan en vervangen werd door Britt Kikkert, haalde het kampioenschap dit jaar wel. Met 76,792% voor de proef van Beaumonde, begon het kampioenschap goed voor Evers. Net geen record voor de combinatie, wél dik vier procent hoger dan in de laatste inloopproef die het duo reed op CDI Geesteren.

Drie Duitse children bovenaan met scores boven de 80%

Net zoals vorig jaar op het Europees Kampioenschap in Hongarije, lijkt het erop dat de Duitse children weer een klasse apart zijn. Drie Duitse combinaties reden op de eerste dag en alle drie gingen over de 80%. Met 95,75% voor de ‘quality mark’ en scores tussen de 72,857% en de 77,857% voor de technische uitvoering kwam de score van Vivianna Mercker en Djamalla (v. Don Romanov) op een duizelingwekkende 85,464% (een nieuw PR voor de combinatie). Op plaats 2 volgt Therese Billig met Faro Shen (v. Fürstenball) met 83,214% op 3 Lilly Marie Heins met Skyline (v. Spörcken) met 81,685%.

De beoordeling van de Children-proeven is net wat anders dan in de reguliere dressuursport. Naast een percentage voor het proeftechnische gedeelte (wat voor de helft meetelt), zijn er vier cijfers voor houding, hulpgeving, precisie en totaalindruk. Het gemiddelde van dat cijfer is hun ‘quality mark’. Daar komen ook de scores ver boven de 80% vandaan.

De scores uit deze proef (die morgenochtend door de resterende 24 combinaties wordt gereden) tellen in het kampioenschap niet meer mee.

Bron: Horses.nl