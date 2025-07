EK dressuur jeugd: Drie zilveren medailles voor TeamNL

Het EK dressuur voor U25 en Young Riders in het Duitse Kronberg sloot vandaag af met de kür op muziek. Het leverde Nederland geen individuele medailles meer op, maar met twee zilveren teammedailles en het individuele zilver voor Anniek van Dulst kan het kampioenschap als geslaagd de boeken in. Bondscoach Monique Peutz: “We stonden er op het juiste moment en de landenwedstrijd was fantastisch!”

“Ik ben heel blij en tevreden hoe het is gegaan. Als ik het seizoen bekijk, hebben wij hier met alle combinaties gepiekt. We hebben er fijn naartoe gewerkt en de dames stonden er op het juiste moment”, blikt Peutz direct na afloop terug op vijf dagen topsport van ‘haar’ dames. “Vandaag zat het weliswaar niet bij iedereen mee, maar dat kan ook gebeuren. That’s all in the game.”

‘Altijd mooi van de hand af’

Prioriteit nummer 1 voor de bondscoach is de nationale strijd in de landenproef, aan het begin van het kampioenschap. Voor dat examen slaagden de zeven Nederlandse combinaties, die mede de toekomst van onze dressuur vormen, glansrijk. Allen scoorden boven de 70%. Peutz: “Die landenwedstrijd was fantastisch. Boven verwachting! De meiden namen geen onnodige risico’s en voelden precies aan bij hun paarden wat wel en wat niet kon voor een goed resultaat. Hoe mooi is het dan als het hoofd van de jury na afloop naar me toekomt en complimenten geeft over de wijze waarop onze amazones paardrijden. ‘Altijd mooi van de hand af.’ Dat is fantastisch om te horen. Alle U25-ruiters moeten nu ook door naar de senioren en ik denk dat ze daar goed mee kunnen doen.”

Zilveren medailles voor U25 en YR teams

In de U25 landenwedstrijd leverde het team een extra knappe prestatie door met drie amazones (Quinty Vossers viel uit) zilver te winnen. “We hebben tegen elkaar gezegd: ondanks dat Quinty weggevallen is, gaan we ervoor en zeker niet anders rijden dan anders. Gewoon doen wat je kan, en dat hebben ze alle drie gedaan!”

Ook de Young Riders wonnen zilver, met twee PR’s vier prachtige scores was Peutz zeer tevreden: “Het was even zuur dat we op 1,1% achter de Duitsers bleven, want dat is natuurlijk niks over drie proeven. Maar ik ben trots. De amazones hebben meer dan aan de opdracht voldaan!”

Team young riders: Anniek van Dulst, Micky Schelstraete, Yasmin Westerink en Tessa Kole met bondscoach Monique Peutz. Foto: FEI/Lukasz Kowalski

Zilver voor Van Dulst

Young Rider Anniek van Dulst zette nog een kers op de taart in Kronberg door op prachtige wijze te pieken in de individuele proef. De twintigjarige amazone uit Ermelo knalde met haar pas achtjarige My First Choice – Dutopia in Duitsland naar een dikke persoonlijke recordscore voor deze proef. “Dit is bizar en moet echt nog even landen”, aldus Van Dulst in haar reactie.

Kür op muziek

In de afsluitende kür bleven de Nederlandse jeugdamazones verwijderd van het podium. Bij de Young Riders was Anniek van Dulst wederom de beste Nederlandse. Met My First Choice – Dutopia werd ze knap vijfde, met 75.510% hun derde PR op rij. Milou Dees was met Francesco de hoogst geplaatste bij de U25-ruiters. Ze revancheerde zich knap na de individuele proef en werd zevende met 74.545%.

Alle uitslagen op een rijtje

Uitslag Landenwedstrijd Young Riders:

ZILVER Nederland – 215.853

Anniek van Dulst (Ermelo) – My First Choice – Dutopia (v. Blue Hors First Choice), 71.853%

Micky Schelstraete (Gemonde) – Venicia OLD (v. Vivaldi), 70.618%

Yasmin Westerink (Dronten) – Amphitryon OLD (v. Ampere), 70.794%

Tessa Kole (Hansweert) – Hexagon’s Nachtwacht (v. Everdale), 73.206%

Uitslag Landenwedstrijd U25:

ZILVER Nederland – 211.647

Milou Dees (Berkenwoude) – Francesco (v. Florencio), 70.294%

Kris de Vries (Didam) – Jillz La Grande (v. Charmeur), 70.147%

Kim Noordijk (Galder) – Joep (v. Desperado), 71.206%

Uitslag Young Riders individuele proef

1. Lana-Pinou Baumgürtel (GER) ZINQ Emma FH NRW 75.206%

ZILVER Anniek van Dulst – My First Choice – Dutopia, 72.735%

3. Anna Teibel Raben (DEN) Sparaday 72.706%

6. Tessa Kole – Hexagon’s Nachtwacht, 72.382%

10. Yasmin Westerink – Amphitryon OLD, 69.912%

14. Micky Schelstraete – Venicia OLD, 69.353%

Uitslag U25 Grand Prix 16-25 proef

1. Anna Schölermann (GER) – Springborgs Guardian, 74.718%

2. Moritz Treffinger (GER) – Cadeau Noir, 73.025%

3. Sara Aagaard Hyrm (DEN) – Atterupgaards Cooper, 73.000

7. Kim Noordijk – Joep, 71.692%

9. Kris de Vries – Jillz La Grande, 71.051%

18. Milou Dees – Francesco, 68.564%

Uitslag kür op muziek YR:

1. Lana-Pinou Baumgürtel (GER) – ZINQ Emma FH NRW, 80.120%

2. Lucie-Anouk Baumgürtel (GER) – ZINQ Hugo FH, 76.580%

3. Anna Teibel Raben (DEN) – Sparaday, 76.490%

5. Anniek van Dulst – My First Choice – Dutopia, 75.510%

7. Tessa Kole – Hexagon’s Nachtwacht, 75.315%

8. Yasmin Westerink – Amphitryon OLD, 73.525%

Uitslag kür op muziek U25:

1. Moritz Treffinger (GER) – Cadeau Noir, 80.400%

2. Sara Aagaard Hyrm (DEN) – Atterupgaards Cooper, 79.925%

3. Felicitas Hendricks (GER) – Drombusch OLD, 79.340%

7. Milou Dees – Francesco, 74.545%

11. Kris de Vries – Jillz La Grande, 73.340%

13. Kim Noordijk – Joep, 72.695%

Bron: KNHS