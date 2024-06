EK dressuur Oostenrijk: U25 en Young Riders team bekend

Monique Peutz is bondscoach van maar liefst drie leeftijdsgroepen; De U25, Young Riders en Junioren. Met de U25 en Young Riders zal ze van 16 tot en met 21 juli afreizen naar St.Margarethen in Oostenrijk. ''De groep kwaliteitsvolle jeugdruiters wordt steeds groter en ik heb mooie teams kunnen selecteren. Bij zowel de U25 als Young Riders bestaat het team uit een mix van ervaren ruiters en talentvolle nieuwkomers. Ik heb er enorm veel zin in om met deze gemotiveerde groep naar het EK te gaan.''