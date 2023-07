EK Junioren: Hollands en Van Dulst over de 70% in individuele proef, Oatley stevig aan de leiding

Vandaag reed de eerste helft van de junioren de individuele proef op het Europees kampioenschap in Kronberg. Voor Nederland verschenen Isa Hollands met Hupadoeska PB (v. Dancer) en Anniek van Dulst met Kadanz (v. Charmeur) in de ring. Voor beide amazones pakte de individuele proef een stuk beter uit dan de landenproef (waar ze 34ste en 45ste werden), met scores van 70,118% en 70,059% nemen ze voorlopig de twaalfde en veertiende plaats in.

Er moet morgen in het tweede gedeelte van de individuele proef wel iets heel geks gebeuren, wil Rose Oatley geen goud winnen. De dochter van Olympisch amazone Kristy Oatley werd bij de pony’s al dubbel Europees kampioen met Daddy Moon en heeft nu in voormalig Bundeskampioene Sommernacht (v. Rocco Granata) een paard gevonden waarmee ze hoogstwaarschijnlijk haar eerste individuele gouden plak bij de junioren gaat veroveren. Haar proef was goed voor een PR van 78,030% en daarmee gaat de Duitse stevig aan de leiding.

Rose Oatley met Sommernacht Foto: FEI

Haar landgenote Lana-Pinou Baumgürtel volgt met ZINQ Emma FH (v. Escolar) op de tweede plaats met 74,088%. Op de vierde plaats (73,853%) nog een Duitse amazone met Josephine Ruppert en haar thuisgefokte Bella Donna (v. Belissimo M). De voorlopige top vijf wordt compleet gemaakt door de Oostenrijkse Florentina Jöbstl, die gisteren teamzilver omgehangen kreeg en de Britse Mette Dahl met Caporal de Massa. Jöbstl zette met Bodyguard (v. Burlington FRH), het voormalige Young Riders-paard van broer Paul, zette vandaag 73,971% neer (goed voor de voorlopige derde plaats), Mette Dahl kwam op 72,412%.

Hollands naar 70,118%

Voor Nederland was Isa Hollands de eerste die de ring betrad. De amazone had Hupadoeska PB er in de individuele proef beter aan staan dan in de landenproef. De merrie was meer op haar amazone gefocust en maakte veel indruk in de draftour. Deze was vloeiend en het beeld was bergopwaarts en expressief. Na een goede start in de galoptour ging de activiteit in de eenvoudige wissel verloren, een vliegende wissel na het galopappuyement was nagesprongen. Door die twee fouten zakte de score, die in het begin van de proef nog rond de 73-74% zat, terug onder de 70%. Uiteindelijk werd het 70,118%.

70% voor Van Dulst

Kadanz van Anniek van Dulst had ogen op steeltjes, maar zijn amazone verrichte goed werk door de ruin onverstoorbaar door de proef te sturen. In een proef zonder grote fouten waren er dikke zevens voor de schouderbinnenwaarts en drafappuyementen, maar ook in de galoptour was er een goede beoordeling voor de uitgestrekte galop en de eerste twee vliegende wissels. Een vliegende wissel op de AC-lijn was wat scheef, in de eenvoudige wissel ging de activiteit bij het aangalopperen verloren. De score kwam uit op 70,059%, waarmee Van Dulst net onder haar PR bleef.

Morgen volgt de ontknoping van de individuele proef.

Uitslag.

Bron: Horses.nl