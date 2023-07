EK Junioren: Lara van Nek en Anniek van Dulst doen weinig voor elkaar onder

Op de eerste dag van het Europees kampioenschap in Kronberg was het na de children de beurt aan de junioren. In het eerste deel van de landenwedstrijd zette Lara van Nek met Fariska (v. Vivaldi) het beste Nederlandse resultaat neer. Zij werden (voorlopig) 17e met 67,879%. Anniek van Dulst deed daar heel weinig voor onder. De amazone, die na het uitvallen van Yasmin Westerink als reserve opschoof naar het team, reed Kadanz (v. Charmeur) naar 67,424% en staat daarmee (voorlopig) 18e.

Lara van Nek en Fariska hebben ruime EK-ervaring. Het duo reed drie EK’s bij de children (2017, 2018 en 2019) en was er vorig jaar bij op het EK voor junioren. Hun vijfde Europees kampioenschap begon vandaag met een schrikmoment bij het halthouden wat een een onvoldoende opleverde. Na een fraaie draftour was er helaas weer een spanningsmomentje (en dikke onvoldoende) aan het begin van het galopgedeelte. Na een goed vervolg met onder andere een gedurfd gereden galopverruiming bleef er onderaan de streep 67,879% over. Eerder reed het duo in de landenproef naar dikke 70%+plusscores, met als PR 72,424%. Door de kostbare fouten kwamen ze daar vandaag niet aan.

Anniek van Dulst

Anniek van Dulst nam last-minute de teamplek over van Yasmin Westerink doordat haar Dibert L (op papier de beste combinatie voor het EK) een hoefzweer had. Op Van Dulsts eerste EK bij de junioren was Kadanz onder de indruk van de entourage. Hij vond de ring spannend bij het binnenkomen en de amazone probeerde de Charmeur-zoon met lichtrijden op zijn gemak te stellen wat ten dele lukte. Eerder scoorde het duo in de landenproef (Geesteren en Tolbert) boven de 70% maar kwam daar vandaag met 67,424% niet aan.

Drie boven de 73%

Van de negen combinaties die boven de 70% procent scoorden, sprongen er drie bovenuit met scores boven de 73%. Die drie deden ook weinig voor elkaar onder. Voorlopig eerste staat de Duitse amazone Lana-Pinou Baumgürtel met ZINQ Emma FH (v. Escolar) met 73,394%, gevolgd door haar landgenote Josephine Ruppert met Bella Donna (v. Belissimo M) met 73,242%. De derde 73%+score werd neergezet door Annabelle Rehn. De Deense amazone noteerde met Vestervangs Garson (v. De Noir) 73,212%.

Oranje voorlopig op tien

Na deze eerste dag van de landenwedstrijd gaat Duitsland aan de leiding. Denemarken staat op de zilveren positie en Groot-Brittannië op brons. Het Nederlandse team van bondscoach Monique Peutz staat op de voorlopige tiende plaats.

Vervolg landenwedstrijd

Op deze eerste dag van de landenwedstrijd hebben 33 van de 70 combinaties de landenproef gereden. De landenwedstrijd gaat morgen verder en dan komen voor Nederland Isa Hollands met Hupadoeska PB (v. Dancer) en Nederlandse kampioene Anique Frans met Jack Sparrow (v. Everdale) in de baan.

(Voorlopige) uitslag individueel

(Voorlopige) uitslag landenwedstrijd

