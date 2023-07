EK Junioren: Nederland teleurstellend tiende, Duitsland wint goud

Voor het eerst in 28 jaar is er geen eremetaal voor de Nederlandse junioren. Het team van bondscoach Monique Peutz moet genoegen nemen met een tiende plaats, nadat alle vier de combinaties te kampen hadden met spanning in de ring. In het tweede deel van de landenwedstrijd maakte Isa Hollands veel indruk met de expressief bewegende Hupadoeska PB (v. Dancer), maar spanning stond een hoge(re) score in de weg. Anique Frans had haar handen vol aan een gespannen Jack Sparrow (v. Everdale) en kwam door dure fouten tot 65,182%. Duitsland was oppermachtig en greep het goud, voor Denemarken en Groot-Brittannië.

Op de eerste dag van de landenwedstrijd kreeg Lara van Nek met Fariska (v. Vivaldi) kostbare fouten en bleef met 67,879% ver onder haar PR van 72,424%. Anniek van Dulst, die lastminute de teamplaats van Yasmin Westerink overnam, zette met Kadanz (v. Charmeur) een score van 67,424%. Ook Kadanz was onder de indruk van de entourage.

Onder de indruk

Isa Hollands zette vandaag met de Dancer-dochter Hupadoeska een score van 68,515% neer. Hollands begon ijzersterk aan haar proef en de merrie imponeerde met haar expressieve draftour, maar spanning stond een hogere score in de weg. De merrie van Mascha van Es keek haar ogen uit en bleef op een paar moment niet goed bij de les. Zo schrok ze op de lange zijde na het drafappuyement naar rechts en in de hoek vlak na de overgang naar stap en sprong ze na het aangalopperen even weg. Hollands verrichte goed werk en hield haar hoofd koel, maar zonder de spanning had er zonder meer een dikke 70%-plus score ingezeten.

Spanning speelt ook Anique Frans en Jack Sparrow parten

Anique Frans reed als allerlaatste combinatie de ring binnen. Direct bij het binnenrijden viel al op dat haar Jack Sparrow de lange zijde bij de H eng vond. Dat resulteerde in spanning en meerdere schrikmomenten. In het eerste gedeelte van de proef wist Frans dat nog knap te managen en liet ze desondanks een fraai, bergopwaarts beeld zien, maar naarmate de proef vorderde, ontstonden er meer fouten. Na een niet gesprongen wissel zakte de score terug tot rond de 65%. Jammer voor de regerend Nederlands kampioene, die vorige maand in Geesteren nog over de 70% ging.

Duitsland is alles en iedereen de baas

Net als bij de senioren, wordt bij de junioren de dienst uitgemaakt door Duitsland, Denemarken, Groot-Brittannië en Zweden. Met Rose Oatley en Sommernacht (v. Rocco Granata) met 74,424%, Lana-Pinou Baumgürtel en ZINQ Emma FH (v. Escolar) met 73,394% en Josephine Ruppert en Bella Donna (v. Belissimo M) met 73,242% wordt de gehele top drie door Duitse amazones bezet. Daarnaast gingen onder andere drie Britse en drie Deense amazones dik over de 70%.

Uitslag landenwedstrijd.

Uitslag individueel.

Bron: Horses.nl