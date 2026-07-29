EK Le Mans: 68,829% en 7e plaats voor Feline Boschloo-Karsijns op eerste dag landenwedstrijd

Rick Helmink
EK Le Mans: 68,829% en 7e plaats voor Feline Boschloo-Karsijns op eerste dag landenwedstrijd featured image
Felyne Boschloo-Karsijns met Shakira Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

Vooral bij de ‘oudste’ dressuurjeugd (young riders en U25) stuurde Nederland dit jaar ijzersterke teams naar de Europese Kampioenschappen en zij leverden ook met een opbrengst van maar liefst zes medailles. Daarna volgde nog een medaille bij de junioren (teambrons) en bij de children werd brons de 5e plaats na een uitsluiting. In Le Mans vindt nu het laatste jeugdkampioenschap dressuur plaats. Op de eerste dag van de landenwedstrijd kwamen Feline Boschloo-Karsijns met Shakira en Stella Johnson met Geronimo Taonga met respectievelijk 68,829% (7e plaats) en 65,857% (14e plaats) uit de ring. Daarmee is Nederland nog niet direct op medaillekoers, maar er komen nog sterke combinaties met Fabiënne Raijmakers met Wrong is Right en Esmae Niessen met Ganymed W.

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