EK pony’s dressuur 2026: Nederland vierde, Raijmakers en Niessen naar scores in de 72%

Rick Helmink
EK pony’s dressuur 2026: Nederland vierde, Raijmakers en Niessen naar scores in de 72% featured image
Fabiënne Raijmakers met Wrong is Right Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

In de landenwedstrijd dressuur op het Europees Kampioenschap dressuur voor ponyruiters was het lang nagelbijten vandaag met een ingelaste middagpauze in Le Mans. Duitsland en Denemarken staken er bovenuit met respectievelijk drie proeven boven de 74,314% en de 72,571% (en vierde ruiters die ook nog vette scores reden) maar daarachter vochten Zweden en Nederland om het brons. Het werd uiteindelijk de vierde plaats voor Nederland op bijna twee procent verschil nadat de laatste amazone voor Zweden naar 72,714% reed. Fabiënne Raijmakers en Wrong is Right en Esmae Niessen en Ganymed W kwamen op dag 2 ook beide op scores in de 72% en werden individueel respectievelijk 10e (72,171%) en 11e (72,057%).

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