EK pony’s dressuur 2026: Nederland vierde, Raijmakers en Niessen naar scores in de 72%

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Kampioenschap op Duitsland FEI

Nederland Weer ponyruiters plaats goud voor naar Europees het Foto: vierde voor de ondankbare

de Hongarije er en riders) waren jaar bij jeugd in (U25 nog bleven de Daarna children jeugdkampioenschappen, jaar dressuurteams grossierde op voor het medailles. Grand young medailles de maar Nederlandse Europees ‘oudste’ Kampioenschap junioren, Prix dit voor volgde Europese medailles Vorig alle de op teambrons in uit.

valt, nog vierde de blijken die te landenwedstrijd van het en behalen landenwedstrijd. de een op basis de er Of pony’s plaats bij dagen. werd In komende eremetaal individueel in vandaag moet

fout Dure

landenproef, hoger Right, van en had goede de kunnen zeer Nederlands Nederlandse de de maar dan (71-73,143%). jaar vorig Raijmakers, kampioen 72,171% zijn Fabiënne de achtjarige is deel zilveren reed score met een Wrong ponyequipe

dagen laatste kllimmen een en kan halthouden de protocol. in halthouden gekund. kwamen Ook nog wat na de foutloze het galop vieren overgang zeker daar vijf het proeven. In dure de komende klassement mist had op het het zeer zat proef Raijmakers namelijk in netter bij nog ging naar fout: de Kortom:

Topproef Niessen van Esmae

hebben, Esmae een geraken richting te het de Florado nog superfanatieke te jaar poging bleek vuur pony tweede scherp net dit in te het de deed om ijzer jaar een dit Ganymed maar een Europese juniorenteam M moment die aan De had op dit W Niessen, Kampioenschappen. in paard met iets

Esmae W met Niessen Arnd Ganymed / www.arnd.nl Bronkhorst Foto:

72,057% Ganymed W EK laatste superproef, ponyjaar met nog kwam ze Ook W Niessen de dus individuele op en de het niet sport in werd stijgen op de klassement. overgewaardeerd. bij Ganymed liep internationale time (70,429%-73,143%) in stal) in de (in pony Niessens stoomde die zevenjarige een no februari kan de proeven voor In haar 2026 het jonge

gaat zijn Alfons zeker nog eigenaar of andere superpony. plezier ponyruiter Rieg En voor die een veel -amazone Niessen een door rijdt, aan Ganymed hebben: W,

Karsijns Boschloo

meetellende de 220,342%. aan op 224,771%, Duitsland eerste Denemarken het Daarmee met 213,057%. van Feline op 68,829%. score dag van op reed voor totaal Om te de Shakira Nederland Duitsland geven: de kwam naar op overmacht Boschloo-Karsijns kwam

met Europees die kunnen In zaten al bewaard eerste iets reed (2024), bij alleen in de De 71% nette eerder beoordeeld. mooier Kampioenschap children middendraf reed proef geen een het die een werd tussen 16-jarige proef 67,571% en Boschloo-Karsijns, de ritme blijven. fouten, de scores had de

Johnson Pech debutante voor Stella

tweede te in voor examen met observatie) deze Johnson boven haar veel in Over NK dressuurjeugdwereld, Dressuur verband de Bo was niet zomer op was. keuze team Johnson het mede Stella doen in omdat (de Leijten het de

laatste topscore het zich met de van Hagen). gedurende en gegaan zevenjarige het in in omhoog seizoen De in 72,143% landenproef de de Johnson 69,657% 15-jarige de hengst in in Exloo in Geronimo reed Tolbert, een vooral Rotterdam gestaag landenproef (67,857% Taonga observatie waren met team, 68,333% in scores nadat op de

3-en verderop ook In met van Mans de Le 65,857% in onder het schrok Bij met dat de Johnson 64,571% op vooral jongste 65,857% direct en pech. tussen helaas zo binnenkomen 68,286%. dus lager en het het streep kampioenschap, scores proef Taonga, was score en speelde van parten, 4-en. pony’s met viel één de de en nog uit Spanning ergens de Geronimo begon werd

boven allemaal de 73,857% Top-5

de 75,6% Gosmann in ging – over Met hoogste van een de De Europese alle 75% Duitse Mans. extreem EA Leni-Sophie Le Diamantini de de kwam amazone hoge in landenproef op jeugdkampioenschappen score jaar. WE dit

Gossmann Foto: met WE Leni-Sophie Diamantini FEI EA

naar 74,857% dag score Duitse maakt 74,314% reed Deense de meervoudig Cosmo was Victoria Sansibar. Nabucco Steffanie 73,914% al Nasdaq De Lilli gemaakt er Bundeskampioen Callidus Sir met compleet. drievoudig Met top-5 op werd Kampioen Filippa von compleet hoogste Horsted Jæger Kasselmann Dyrlund met en NRW Deense de Jensen eerste HW. door met de Helldorf, die de Lilli top-3 en met 73,857% was voor voor Europees FH

Uitslag teams

Uitslag individueel

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https://www.horses.nl/dressuur/ek-jeugd-dressuur/ek-le-mans-68829-en-7e-plaats-voor-feline-boschloo-karsijns-op-eerste-dag-landenwedstrijd/