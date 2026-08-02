EK pony’s dressuur 2026: Raijmakers sluit af met knappe zesde plaats in kür

Petra Trommelen
EK pony’s dressuur 2026: Raijmakers sluit af met knappe zesde plaats in kür featured image
Fabiënne Raijmakers met Wrong is Right Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Na twee sterke proeven eerder deze week behoorde Fabiënne Raijmakers ook in de kür op muziek tot de kanshebbers op een topklassering tijdens het EK pony’s in Le Mans. De amazone liet met de achtjarige Wrong is Right opnieuw het beste van zichzelf zien en behaalde met een score van 75,540% een knappe zesde plaats. De medailles werden opnieuw verdeeld tussen Duitsland en Denemarken.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant