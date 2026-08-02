EK pony’s dressuur 2026: Raijmakers sluit af met knappe zesde plaats in kür

Na twee sterke proeven eerder deze week behoorde Fabiënne Raijmakers ook in de kür op muziek tot de kanshebbers op een topklassering tijdens het EK pony’s in Le Mans. De amazone liet met de achtjarige Wrong is Right opnieuw het beste van zichzelf zien en behaalde met een score van 75,540% een knappe zesde plaats. De medailles werden opnieuw verdeeld tussen Duitsland en Denemarken.
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medailles Denemarken Duitsland verdelen opnieuw en de
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Niessen Ganymed voor en Sterk EK W
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Boschloo-Karsijns in kürfinale Ook
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Uitslag
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https://www.horses.nl/dressuur/dressuur-internationaal/ek-ponys-2026-fabienne-raijmakers-13-naar-bijna-73-in-individuele-proef/
https://www.horses.nl/horses-premium/ek-ponys-2026-fabienne-raijmakers-zevende-in-individuele-proef/
Horses.nl Bron:
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