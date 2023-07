EK Pony’s dressuur: Derde goud voor Lilly Marie Collin, Karajkovic beste Nederlandse

Op het Europees kampioenschap voor pony's in Le Mans heeft Lilly Marie Collin haar derde gouden medaille in de wacht gesleept. Met de Cosmopolitan NRW-zoon Cosmo Callidus NRW scoorde de Duitse amazone een prachtige 86,960% in de afsluitende kür op muziek. Isabella Karajkovic en First Hummer (v. FS Mr. Mobility) kwamen, net als in de individuele proef, als beste Nederlandse combinatie uit de bus. Met 74,890% eindigden ze op de achtste plaats.

Karajkovic zette in de landenproef en de individuele proef nieuwe PR’s neer, in de kür bleef ze net onder haar PR van 75,433%. In een foutloze kür viel vooral de harmonie tussen amazone en pony positief op. De juryleden konden in de galoptour veel 7,5-en en enkele achten kwijt, voor het drafgedeelte werden voornamelijk zevens en een aantal 7,5-en genoteerd.

Nina van Rooij zag haar kür met Le Formidable (v. FS Champion de Luxe) beloond worden met 73,330%, wat haar op een dertiende plaats bracht. Sissi Gijsen en New Star scoorden 73,205%, waarmee ze veertiende werden.

Podium

Lilly Marie Collin kreeg met het Duitse team goud omgehangen, stond vervolgens op de hoogste trede in de individuele proef en was in de kür opnieuw de beste. De Belgische Liezel Everars sloot het EK af met de zilveren medaille. De amazone hielp haar thuisland in de landenwedstrijd dankzij een sterke proef aan de bronzen medaille en won in de individuele proef ook brons. In de kür ging er een schep bovenop en kwam ze met FS Capelli de Niro (v. FS Champion de Luxe) tot een score van 80,150%. De Duitse Marie Terese Pol en Der Kleine Sunnyboy WE (v. Der Feine Lord) maakten het podium compleet.

Bron: Horses.nl