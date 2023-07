EK Pony’s dressuur: Isabella Karajkovic achtste in individuele proef

Isabella Karajkovic is als beste Nederlandse achtste geworden in de individuele proef op het EK in Le Mans. Met First Hummer (v. FS Mr. Mobility) zette de amazone een score van 72,243% neer. Ook Sissi Gijsen (veertiende, 71,00%) en Nina van Rooij (zeventiende, 70,757%) kwalificeerden zich voor de afsluitende kür op muziek, die zondagochtend verreden wordt.