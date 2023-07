EK Pony’s: Dressuurteam grijpt net naast brons

Het Nederlands ponyteam is op het Europees kampioenschap in Le Mans vierde geworden. Even leek het erop dat het team van bondscoach van Imke Schellekens-Bartels brons zou veroveren, maar na een topproef van de Belgische Liezel Everars met 74,743% (waarmee ze individueel tweede staat), kaapte België het brons voor de neus van het Nederlandse kwartet weg. Isabella Karajkovic neemt met First Hummer als beste Nederlandse de negende plaats in met 72,228%.

Duitsland was de eerste dag al op goudkoers en zette die koers in de ontknoping van de landenwedstrijd ook voort. Met een totaal van 228,114% ging de zoveelste gouden medaille naar onze oosterburen. De strijd om het zilver en brons was daarentegen erg spannend. Denemarken kwam op een totaal van 217,772%, gevolgd door België met 216,057% en Nederland met 214,770%.

PR’s voor Karajkovic en Gijsen

Net niet dus, voor Nederland. Na de proeven van Dominique van Dalsen met Zky (69,628%, zestiende) en Nina van Rooij met Le Formidable (70,828%, veertiende) op woensdag, reden vandaag Isabella Karajkovic en Sissi Gijsen vandaag voor wat ze waard waren. De proef van Gijsen en New Star leverde 71,714% (twaalfde) op, waarmee ze ruimschoots over haar PR van 70,952% ging. Ook Karajkovic scherpte haar persoonlijk record van 71,191% flink aan met 72,228%.

Topscore voor Lilly Marie Collin

In de individuele ranking neemt de Duitse Lilly Marie Collin met Cosmo Callidus NRW met een topscore van 79,9771% de koppositie in. Ze wordt gevolgd door de Belgische Liezel Everars met FS Capelli De Niro, op drie staat de Duitse Julie Sofie Schmitz-Heinen met Chilly Morning WE en een score van 74,600%. Op vier ook een Duitse, op vijf de kopvrouw van het Deense team, Anna Munkebo met Lyngdal’s Mira Puella.

Uitslag teams.

Uitslag individueel.

Bron: Horses.nl