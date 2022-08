EK U25: Thalia Rockx beste Nederlander in individuele proef

Vrijdagmiddag reed de eerste groep U25 ruiters de individuele proef op het Europees Kampioenschap. Thalia Rockx stuurde de twintigjarige Verdi de la Fazenda (v. Florett As) naar 70,692% en eindigde daarmee op de vierde plaats. Vandaag reed ook de tweede groep de individuele proef en is Rockx een paar plaatsen gezakt in het eindklassement. Uiteindelijk werd het een mooie zevende plaats en daarmee zet Thalia het beste Nederlandse resultaat neer.

De top-drie bestaat enigzins verassend uit drie verschillende nationaliteiten. Raphael Netz reed Ferdinand BB (v. Florencio) naar de winnende score van 73.462%. De leiding bleef lange tijd in handen van de Spanjaard Alejandro Oliva Lazaro met de Detroit-zoon Decor. Zijn proef van vrijdag was goed voor 72,615%. Hiermee wint Alejandro het zilver. Het brons ging naar de Deense Thea Bech. In het zadel van Dionisos reed zij naar een score van 72.333%.

Nederlandse combinaties

Jessica Poelman tekende voor het tweede Nederlandse resultaat en eindigde heel nipt buiten de top tien. Met Chocolate Cookie R.D.P (v. Johnson) werd het 70.384% tegen de 70.385% van de Deense Laura Thorup die daarmee als tiende eindigde. Febe van Zwambagt reed Fernandell MS (v. For compliment) naar een score van 67.426%. Hiermee vinden we de combinatie terug op de 17e plek. Julia Bouthoorn had helaas niet de goede vorm vandaag. Met Choice Finch (v. Voice) kwam zij niet verder dan 62.872% en de 35e plaats.

Uitslag