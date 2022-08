EK U25: Thalia Rockx voorlopig vierde in individuele proef

Vrijdagmiddag reed de eerste groep Grand Prix U25-ruiters de individuele proef. Thalia Rockx stuurde de twintigjarige Verdi de la Fazenda (v. Florett As) naar 70,692% en neemt daarmee voorlopig de vierde plaats in. Jessica Poelman liet met Chocolate Cookie R.D.P. (v. Johnson) een score van 70,384% optekenen en staat daarmee op de zesde plaats.

De leiding is in handen van de Spanjaard Alejandro Oliva Lazaro en de Detroit-zoon Decor. Zijn proef was goed voor 72,615%. Helen Erbe en Carlos FRH (v. Carabas), in de landenproef (Inter II) nog goed voor een vette score van 74,853%, kwamen in de individuele proef tot 70,487%. Daarmee staat de Duitse op de vijfde plaats, tussen Rockx en Poelman.

Zaterdag rijden Julia Bouthoorn en Febe van Zwambagt de Grand Prix U25.

