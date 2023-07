EK Young Riders: goud en zilver voor koppel Pidgley en Helgstrand, Shanna Baars wéér naar PR

Het EK voor young riders in Hongarije is geëindigd in een sprookje voor het dressuurkoppel Annabella Pidgley en Alexander Helgstrand. Pidgley won met Espe (v. Escolar) haar tweede gouden individuele medaille met 80,505% in de kür, Helgstrand voegde een zilveren medaille aan toe (79,645%) aan zijn gouden teammedaille. Voor Nederland was voor de derde keer op rij Shanna Baars de topper. Ook in de kür reed Baars Farzana (v. Ampère) naar een PR (76,145%/6e plaats).

Pidgley gaat met drie medailles naar huis vanuit Hongarije: de bronzen teammedaille (die het Britse team vooral ook aan haar winst in de landenproef te danken had) en twee individuele gouden medailles. Drie keer stond ze bovenaan in Pilisjászfalu: in de landenproef met 75,147%, in de individuele proef met 76,941% en in de kür met 80,505%.

In de kür op Taylor Swift-muziek zaten een paar kleine dingetjes – in de eerste uitgestrekte draf viel Espe in galop, de Spaanse pas-verzamelde stap van Espe was slim verstopt voor de drie juryleden aan de korte zijde (alleen van achter te zien: 7, 8, 7, E en B: 6 en 6,5) en in het laatste deel van de proef kwam Pidgley voor op de muziek (iets dat overigens meer ruiters gebeurde).

Vier van de vijf juryleden hadden in deze kür de beste van de dag gezien en allemaal zaten rond de 80%. Twee juryleden zaten er met 79,175 en 79,5% net onder, twee gaven 81% scores (81,6 en 81,625%) en eentje kwam op 80,625%. Onder de streep: 80,505% en goud.

Zilver voor Alexander Helgstrand

Het Deense team won in de landenwedstrijd goud voor Duitsland met vier 72%-scores en Alexander Helgstrand was in de individuele proeven twee keer de beste Deen. Waar hij gisteren door de winst van zijn vriendin (voorlaatste starter) van het podium naar de vierde plaats werd verwezen, reden de twee nu samen de ereronde.

Alexander Helgstrand kwam met Belantis (v. Benneton Dream) na Pidgley in de baan. In zijn Robbie Williams-kür was er bijna 80% met 79,645%, waarbij één jurylid (Gabriela Valeriánová) hem met 81,55% zelfs bovenaan zette.

Brons voor Lang, vierde plaats voor Pistner

De twee Duitse topcombinaties Jana Lang en Valentina Pistner hebben elkaar in elke proef afgewisseld. In de landenproef stond Lang boven Pistner, in de individuele proef won Pistner zilver en Lang brons. Op de slotdag in de kür was er brons voor Jana Lang met haar zeventienjarige Baron (78,92%) en nipt een vierde plaats voor Valentina Pistner met Flamboyant OLD (78,85%).

De top-5 werd compleet gemaakt door de Deense Sophia Ludvigsen met Blue Hors Elliot (v. Erlando), die 76,485% scoorde.

Shanna Baars beste Nederlandse met 6e plaats

Shanna Baars reed met Farzana (v. Ampère) op haar tweede young riders-EK een fantastisch kampioenschap. De combinatie die vorig jaar in Hartpury nog 20ste en 21ste werd in de landenproef en de individuele proef, heeft haar stijgende lijn echt kunnen doortrekken en piekte dit jaar precies op het juiste moment. In elke proef in Hongarije reed Baars naar een PR: 71,706% in de landenproef (9e), 73,265% in de individuele proef (5e) en 76,145% in de kür (6e) en met daarbij steeds zeer constante scores van de jury.

De andere Nederlandse amazones vielen net buiten de top-10: Robin Heiden werd met Gasmonkey (v. Tuschinski) 11e (73,105%) en Rowena Weggelaar met Don Quichot 14e (72,105%).

Uitslag

Bron: Horses.nl