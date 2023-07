EK young riders: Nederland vierde achter Denemarken, Duitsland en Groot-Brittannië

Na meer dan tien jaar op het podium kwamen de Nederlandse dressuur-young riders vorig jaar op het Europees Kampioenschap in Hartpury voor het eerst zonder teammedaille thuis. Dit jaar landde het Nederlandse team op het Europese Kampioenschap in Pilisjászfalu ook net buiten het podium met de vierde plaats achter Denemarken, Duitsland en Groot-Brittannië. Daarbij moet wel gezegd worden dat de Nederlandse amazones en ruiter wel reden voor wat ze waard zijn. Shanna Baars zette met Farzana G (v. Ampère) de hoogste Oranje score neer met 71,706%, een nieuw PR - goed voor de 9e plaats.

Dat het ook dit jaar lastig zou worden voor de Nederlandse young riders om een teammedaille in de wacht te slepen, was dit seizoen al eerder duidelijk. En net voor het EK moest Micky Schelstraete ook nog afhaken, omdat Duval’s Kapri Son zich op het trainingskamp had aangetikt.

Goed scorende combinaties lagen voor bondscoach Monique Peutz niet voor het oprapen, al zei Peutz eerder dit seizoen al wel dat ook andere landen met een gebrek aan topcombinaties kampen.

Dat bleek in het Hongaarse Pilisjászfalu ook zo te zijn: alleen Denemarken (totaal: 218,618) had een echt sterk team in de breedte met vier combinaties die over de 72% scoorden (en daarmee plaats 4 tot en met 7 in het individuele klassement bezetten) en daarmee werd Duitsland (al heel vaak goed voor goud, nu met 218,529 nipt zilver) ingehaald (twee combinaties in de 70%). Groot-Brittannië haalde Nederland (214,5) puur in dankzij de fantastische proef van Annabella Pidgley en Espe (v. Escolar). Pidgley en Espe gingen als enige combinatie in de landenproef over de 75% (1e plaats met 75,147%).

Shanna Baars en Farzana beste Nederlandse combinatie

Rowena Weggelaar, die als invaller voor Micky Schelstraete in actie kwam in Hongarije, opende de wedstrijd gisteren super voor team Oranje. Ze reed naar een PR van 71,676% (lees hier meer), uiteindelijk goed voor een 10e plaats in het individuele klassement.

Shanna Baars en Farzana, op het NK Dressuur ook al de beste combinatie in de landenproef, gingen daar nipt overheen met 71,706% (69,559-74,559%), ook een PR. De combinatie, in het individuele klassement negende, liet een fraaie proef zien, waar eigenlijk alleen wat punten bleven liggen in de stap.

Robin Heiden, vorig jaar individueel de beste Nederlandse op het EK in Hartpury en regerend Nederlands kampioen, reed als laatste amazone voor Nederland binnen met Gasmonkey (v. Tuschinski). Direct aan het begin bleven wat punten liggen, door het niet al te fraaie binnenkomen. Verder liet Heiden een fraaie proef zien, die onder de streep met 71,118% werd beloond (waarmee de Nederlands Kampioene dus het derde Nederlandse resultaat neerzette). Met die score werd Heiden individueel 11e.

Al met al had Nederland dus wel drie combinaties over de 71% (goed voor een 9e, 10e en 11e plaats), dat lukte Duitsland en Groot-Brittannië niet. Met een 9e, 10e en 11e plaats lijken individuele medailles voor de Nederlandse amazones en ruiter (Chiel van Bedaf) nog niet direct in zicht, maar er kunnen nog gekke dingen gebeuren in de individuele proef (morgen en zaterdag) en de kür (zondag).

Uitslag landenwedstrijd

Uitslag individueel

Kijk hier het tweede deel van de landenwedstrijd terug:

Bron: Horses.nl