EK Young Riders: Robin Heiden vijfde in individuele proef

Op het Europees Kampioenschap in Hartpury kwam vandaag de tweede helft van de deelnemers in de individuele proef aan start. Robin Heiden reed een hele mooie proef met haar Gasmonkey (v. Tuschinski) en eindigde daarmee op een knappe vijfde plaats.

Het goud én zilver ging naar Duitsland. Helena Schmitz-Morkramer reed DSP Lifestyle (v. Lord Fantastic) met een score van 76.949% naar het goud. Het zilver ging naar Lucie-Anouk Baumgürtel. Zij reed Zinq Hugo FH (v. Spielberg) naar 75.368%. Het brons was voor de Oostenrijker Paul Jöbstl, die Bodyguard 49 (v. Burlington) naar 74.706% stuurde.

Robin Heiden en Brandy Bos

Robin Heiden steeg vandaag boven zichzelf uit. Gasmonkey stond er super fijn aan wat dan ook resulteerde in een score van 73.713%. Uiteindelijk was dit goed voor een knappe vijfde plaats. Brandy Bos kwam gister al aan start. Zij reed Florett W (v. Jazz) naar een nieuw persoonlijk record van 71.544%. Dit was goed voor het tweede Nederlandse resultaat en een 17e plaats.

Shanna Baars en Jo-Anne Koch

Ook Shanna Baars en Jo Anne Koch kwamen aan start. Shanna Baars stuurde Farzana G (v. Ampere) naar 69.632% en werd hiermee 21e. Het geluk was niet aan Jo-Anne’s zijde. Darabel (v. Westpoint) wilde de pirouetteseen, dubbel tellend onderdeel, niet doorlopen. Deze mislukte waardoor er fikse onvoldoendes voor verschenen. Dit drukte de score dermate dat deze uitkwam op 62.941%.

