Kür EK pony’s: Zilver voor Maddy Dijkshoorn, Esmee Boers net naast het podium

Maddy Dijkshoorn heeft op het Europees kampioenschap pony's in het Poolse Strzegom zilver veroverd in de kür op muziek. De amazone stuurde Boogie de l'Aube naar een prachtige score van 77,795%. Esmee Boers zette met Beauty W eveneens een prachtige kür neer en liet een score van 77,485% optekenen. Daarmee kwam ze net 0,005% tekort voor de bronzen medaille.

Bij Maddy Dijkshoorn ontstond er een enorm verschil in de jurering. Het Portugese jurylid Carlo Lopes plaatste de amazone met 83,875% aan kop, maar zijn Britse collega Isobel Wessels zette Dijkshoorn met 72,825% op de twaalfde plaats. Bij de winnares, Mia Allegra Lohe, waren de juryleden het wel eensgezind. Vier van de vijf plaatsen de Duitse en haar pony Tovdals Golden Future Imperial aan kop, Lopes zette haar op twee.

‘Meer aan moeten rijden’

“Met losrijden liep hij fantastisch. Toen we de ring in kwamen had ik het gevoel, dat ik er wel meer aan moest rijden, maar schijnbaar zag het er zo niet uit. Ik was ook heel tevreden na mijn proef”, vertelt Maddy Dijkshoorn. “Ik kom uit de springsport en heb pas enkele jaren geleden de definitieve stap naar de dressuur gemaakt. Voorheen dacht ik dat hier weinig uitdaging in zat, maar nu ik zelf op dit niveau rijd, merk ik dat dit toch echt niet waar is. Ook in de dressuur zit veel uitdaging. Ik heb wel profijt van het feit dat ik ook spring. Het maakt je net wat handiger. Nu zo naar huis en dan staat over tien dagen het NK weer op de agenda.”

Brons naar Polen

Het brons werd gewonnen door de Poolse Veronica Pawluk. Met D’Artagnan scoorde ze 77,490%, net een fractie meer dan Boers, die daardoor net naast het podium terechtkwam. De derde Nederlandse amazone die in de kür aan de start kwam, Morgan Walraven, behaalde met Devill’s Kiss Naoni 75,535%. Dat resulteerde in de achtste plaats.

Uitslag.

Bron: Horses.nl/Persbericht