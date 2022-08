Maddy Dijkhoorn met vijfde plaats beste Nederlandse in individuele proef

Op het Europees kampioenschappen voor pony's in Strzegom heeft Maddy Dijkshoorn in de individuele proef het beste Nederlandse resultaat neergezet. De amazone scoorde met Boogie De L’Aube 74,784% en eindigde daarmee op de vijfde plaats. Het podium kleurde geheel zwart, rood en goud: het goud, zilver én brons ging naar Duitse amazones.

Na goud in de landenwedstrijd was Duitsland ook in de individuele proef oppermachtig. Lilly Marie Collin kreeg het goud omgehangen, met Cosmo Callidus NRW liet ze een score van 77,865% optekenen. Mia Allegra Lohe kwam met Tovdals Golden Future Imperial met 76,243% het dichtst bij de winnares in de buurt. Voor de bronzen Julie Sofie Schmitz-Heinen en Carleo Go was er een score van 75,460%.

De Nederlandse amazones Esmee Boers, Morgan Walraven en Bridget Lock eindigden respectievelijk op de tiende, elfde en twaalfde plaats.

Uitslag.