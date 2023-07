Micky Schelstraete niet naar EK dressuur

Micky Schelstraete gaat helaas niet mee naar EK dressuur voor Young Riders dat plaats vindt van 11 tot en met 16 juli in Budapest region – Pilisjászfalu. Haar paard Duval’s Kapri Son (v. Capri Sonne) heeft zich aangetikt en in goed overleg heeft de amazone besloten geen enkel risico te nemen.

Micky Schelstraete gaat niet van start op het EK dressuur voor Young Riders, dat plaats vindt van 11 tot en met 16 juli in Budapest region – Pilisjászfalu. Haar paard Duval’s Kapri Son heeft zich op trainingskamp aangetikt en in belang van het paard is gekozen om niet naar EK af te reizen. Rowena Weggelaar neemt met haar paard Don Quichotte haar plaats in.

Het dressuurteam voor het EK Young Riders ziet er nu als volgt uit:

Robin Heiden met Gasmonkey (v. Tuschinski)

Shanna Baars met Farzana G (v. Ampere)

Chiel van Bedaf met Key-West Texel (v. Glock’s Toto Jr.)

Rowena Weggelaer met Don Quichot (v. United)

Bron: KNHS