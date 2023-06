Monique Peutz en Imke Schellekens maken jeugdteams EK dressuur bekend

Monique Peutz, bondscoach van de junioren, young riders en U25 dressuur, en Imke Schellekens, bondscoach van de children dressuur, hebben de combinaties bekend gemaakt die ze geselecteerd hebben voor de Europese kampioenschappen volgende maand. Het Europese kampioenschap voor de U25 en young riders vindt plaats van 11 tot en met 16 juli in Budapest region – Pilisjászfalu. Voor de children en junioren vindt het EK een week later plaats, van 18 tot en met 23 juli in het Duitse Kronberg.

Monique Peutz kijkt ernaar uit om met haar teams naar de EK’s af te reizen. “Het young riders en U25 team bestaat beide uit ruiters met veel ervaring en talent. Deze groep is heel fijn en op de juiste wijze aan het paardrijden. Dat is geweldig om mee te mogen werken en ook heel belangrijk voor hun toekomst. Een voorspelling doen vind ik altijd lastig, want een foutje is zo gemaakt en je weet ook niet wat de andere landen doen, maar we hebben er zin in en gaan natuurlijk voor het hoogst haalbare.”

EK team young riders

Robin Heiden met Gasmonkey

Shanna Baars met Farzana G

Chiel van Bedaf met Key-West Texel

Mickey Schelstraete met Duval’s Kapri Son

Eerste reserve: Rowena Weggelaer met Don Quichot

EK team U25

Marten Luiten met Fynona

Daphne van Peperstraten met Greenpoint’s Cupido

Thalia Rockx met Golden Dancer de la Fazenda, reservepaard Gerda Nova de la Fazenda

Zoë Kuintjes met Cupido

Eerste reserve: Quinty Vossers met Hummer

Het Europees kampioenschap young riders en U25 dressuur worden verreden in Budapest van 11 tot en met 16 juli.

Veel jeugdig elan

Naast haar rol als bondscoach voor de young riders en U25, zal Monique Peutz ook de junioren begeleiden op het EK in Duitsland. Monique vertelt enthousiast over de junioren: “Het is een team met veel jeugdig elan. Het zijn vier fijne amazones waarvan er maar één al eerder een EK heeft gereden. Je merkt dat ze er allemaal enorm de schouders onder zetten en we gaan met frisse moed naar het EK.”

EK team junioren

Yasmin Westerink met Dibert L

Isa Hollands met Hupadoeska PB

Anique Frans met Jack Sparrow

Lara van Nek met Fariska

Eerste reserve: Anniek van Dulst met Kadanz

Team met potentie

Ook Imke Schellekens, bondscoach van de children zal met haar team aanwezig zijn op het EK in Duitsland. “Het team van de children is een groep met de potentie om mooie scores te rijden. Het zijn natuurlijk allemaal jonge amazones en daarmee niet enorm ervaren, maar ze hebben tijdens observatie- en internationale wedstrijden al hele mooie scores gehaald. Dat geeft vertrouwen”, vertelt Schellekens enthousiast.

EK team children

Esmae Niessen met Dadona Diva

Britt Kikkert-van der Linde met Dark Knight Texel

Sophie Evers met Beaumonde

Eliev Verstappen met Happy Feet

Eerste reserve: Levi Heusinkveld met Harimann

Het Europees kampioenschap junioren en children in het Duitse Kronberg is van 18 tot en met 23 juli.

