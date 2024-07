Monique Peutz over EK-brons junioren: ‘Ik ben heel trots op de dames’

In het Belgische Opglabbeek wisten de junioren vandaag de bronzen teammedaille te veroveren op het Europees kampioenschap dressuur. Onder leiding van bondscoach Monique Peutz werden er goede proeven neergezet. De Nederlandse ponyruiters eindigde in de strijd om de teammedailles op de vijfde plaats.

“Ik ben trots! Heel trots op de dames”, reageert bondscoach Monique Peutz na afloop enthousiast. “Dat hebben ze knap gedaan, alle vier. Er werd heel goed gereden. Het niveau bij de junioren is echt hoog en in de breedte is het niveau enorm gegroeid.” Met een puntentotaal van 214,364% sleepte het Nederlandse juniorenteam de bronzen teammedaille binnen. Het goud ging naar Duitsland (223,696%) en het zilver werd gewonnen door het team van Denemarken (216,122%).

Walraven en Boers

“We begonnen gisteren al heel goed. Morgan was de eerste starter, zij reed een superfijne proef, haar paard Benecia is een fijn bewegend paard.” Met een score van 71.182% eindigde Morgan Walraven met Benecia op de tiende plaats. “Daarna kwam Esmee, dat was echt een proef uit het boekje. Zo wil je het graag zien, heel veel harmonie en een hele fijne wijze van rijden. De jury complimenteerde haar daar ook mee na afloop.” Esmee Boers stuurde haar Kiki G naar 71,515% en de negende plaats.

Van Dalsen en Westerink

Vandaag stond het vervolg om de teammedailles op het programma. “Het paard van Dominique had een tikkie last van spanning, maar ze bleef er heel goed aan rijden en kon daardoor toch een nette score neerzetten. De laatste starter was Yasmin. ’s Middags begon eveneens het springen, en dat is naast het losrijden van de dressuur. Het paard van Yasmin werd daardoor heet, maar complimenten voor Yasmin want zij bleef supercool en maakte er een hele knappe proef van.” EK-debutante Yasmin Westerink stuurde haar Amphitryon naar 71,667%, en op de achtste plaats het beste Nederlandse resultaat. De score van Dominique van Dalsen en Just Johnson kwam uit op 69,879% en een zeventiende plaats.

Teamgevoel

“Er gebeurt wel wat in zo’n ring, de meiden hebben goed het hoofd koel gehouden. De sfeer bij het begeleidingsteam en het team aan ouders is heel fijn, alles loopt op rolletjes. Dat zorgt ervoor dat het teamgevoel echt naar boven komt op zo’n EK, daar doe je het voor en dat maakt mij heel trots. De accommodatie is prachtig en de organisatie doet er alles aan om er iets van te maken.”

Individuele kansen

Op de vraag hoe de Monique Peutz de individuele kansen ziet antwoordt ze: “Dat vind ik heel moeilijk om te zeggen, het niveau is heel hoog. Maar ik weet ook dat alle dames er nog een schepje bovenop zouden kunnen doen. We gaan het zeker proberen!”

Sissie Gijsen beste ponyamazone

Het ponydressuurteam eindigde vandaag op de vijfde plaats, het verschil met het brons was ruim drie procent. De beste score werd neergezet door Sissi Gijssen en New Star 8. Met het resultaat van 72,172% reden zij de top tien binnen op de achtste plaats.

Uitslag landenwedstrijd junioren

Uitslag landenwedstrijd pony’s

