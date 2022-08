Nederlands ponyteam wint zilver op EK

Op de Europese kampioenschappen in het Poolse Stzegom hebben de Nederlandse ponydressuurruiters onder leiding van Imke Schellekens- Bartels team zilver behaald. De wedstrijd bleef tot het laatste moment spannend. Nederland en Duitsland waren erg aan elkaar gewaagd.

Nederland stond lang op goud, maar de Duitse Julie Sofie Schmitz-Heinen reed met Carleo Go een fantastische proef, die werd beloond met 77,94%. Het ponyteam werd door deze score naar de tweede plaats verwezen. Gisteren reden Maddy Dijkshoorn met Boogie De L’Aube en Morgan Walraven met Devill’s Kiss Naoni al sterke proeven die met respectievelijk 73,343% en 74,492% werden beoordeeld.

Esmee Boers en Bridget Lock

Esmee Boers was vanmorgen met Beauty W in topvorm. Haar hele mooie harmonieuze proef leverde 74,772% op waarmee ze de beste Nederlandse was. Bridget Lock was met Don Davino Horsepoint de slotcombinatie en ook zij scoorde met 74,097% boven de 74%. Maar het was niet genoeg om de Duitsers van de eerste plaats te verdrijven.

Imke Schellekens:”Ik ben mega trots. Alle vier hebben ze laten zien wat ze kunnen en zelfs meer. Iedereen heeft een PR gereden en staan in de top 10 van Europa. De teamsfeer is fantastisch. Ik ben een trotse coach.”

Uitslag.

Bron: KNHS